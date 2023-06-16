Украинская молодежка расписала ничью с Ирландией в последнем спарринге накануне Евро

Сборная Украины во втором контрольном матче в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 сыграла вничью с Ирландией. УАФ снова предложила болельщикам обойтись без просмотра игры и не подготовила видео трансляцию поединка даже на одну камеру.

Подопечные Руслана Ротаня дважды выходили вперед, забивая с пенальти. В первом тайме с "точки" отличился Артем Бондаренко, а после перерыва результативный удар на свой счет записал Даниил Сикан. Однако ирландцы дважды отыгрывались на исходе таймов.

Это был последний контрольный матч молодежной сборной Украины в преддверии Евро-2023. Следующая игра будет официальной: 21 июня украинцы встретятся с Хорватией в стартовой игре группового этапа турнира.

Товарищеский матч

16 июня. Австрия

Украина U21 – Ирландия U21 2:2

Голы: Бондаренко 17 (пен.), Сикан 73 (пен.) – Моран 45+4, Лаваль 82

Украина U21 (старт): Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Бондаренко, Вьюнник, Крыськив, Кащук, Сикан

Украина U21 (старт): Фесюн, Сирота, Желизко, Михайленко, Драмбаев, Назаренко, Очеретько, Лях, Брагару, Алефиренко, Сигеев