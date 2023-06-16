Украинская молодежка расписала ничью с Ирландией в последнем спарринге накануне Евро
Снова матч мы не увидели
Фото: УАФ / Автор невідомий
Сборная Украины во втором контрольном матче в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 сыграла вничью с Ирландией. УАФ снова предложила болельщикам обойтись без просмотра игры и не подготовила видео трансляцию поединка даже на одну камеру.
Подопечные Руслана Ротаня дважды выходили вперед, забивая с пенальти. В первом тайме с "точки" отличился Артем Бондаренко, а после перерыва результативный удар на свой счет записал Даниил Сикан. Однако ирландцы дважды отыгрывались на исходе таймов.
Это был последний контрольный матч молодежной сборной Украины в преддверии Евро-2023. Следующая игра будет официальной: 21 июня украинцы встретятся с Хорватией в стартовой игре группового этапа турнира.
Товарищеский матч
16 июня. Австрия
Украина U21 – Ирландия U21 2:2
Голы: Бондаренко 17 (пен.), Сикан 73 (пен.) – Моран 45+4, Лаваль 82
Украина U21 (старт): Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Бондаренко, Вьюнник, Крыськив, Кащук, Сикан
Украина U21 (старт): Фесюн, Сирота, Желизко, Михайленко, Драмбаев, Назаренко, Очеретько, Лях, Брагару, Алефиренко, Сигеев
Популярное сейчас
- Альтернативный путь Украины на Евро-2024. В настоящее время есть места в плей-офф сразу в двух Дивизионах
- Матч сборной Украины, отбор на Евро, финал Лиги Наций. Расписание футбола на 16-18 июня
- Северная Македония - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 16.06.2023
- Молодежная сборная Украины в режиме инкогнито победила Кувейт
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Новости по теме
- 10:00 Зарубежные Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые
- 06:35 Украинские Испания в финале Лиги наций, новые тренеры Наполи и Вереса. Главные новости за 15 июня
- 01:06 Украинские Экс-игрок Шахтера Бэркэуан: Призовые за матчи с Динамо доходили до 35 000–40 000 долларов