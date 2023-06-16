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Украинская молодежка расписала ничью с Ирландией в последнем спарринге накануне Евро

Молодежная сборная Украины
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Снова матч мы не увидели

Украинская молодежка расписала ничью с Ирландией в последнем спарринге накануне Евро

Фото: УАФ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины во втором контрольном матче в рамках подготовки к финальной части Евро-2023 сыграла вничью с Ирландией. УАФ снова предложила болельщикам обойтись без просмотра игры и не подготовила видео трансляцию поединка даже на одну камеру.

Подопечные Руслана Ротаня дважды выходили вперед, забивая с пенальти. В первом тайме с "точки" отличился Артем Бондаренко, а после перерыва результативный удар на свой счет записал Даниил Сикан. Однако ирландцы дважды отыгрывались на исходе таймов.

Это был последний контрольный матч молодежной сборной Украины в преддверии Евро-2023. Следующая игра будет официальной: 21 июня украинцы встретятся с Хорватией в стартовой игре группового этапа турнира.

Товарищеский матч
16 июня. Австрия
Украина U21 – Ирландия U21 2:2
Голы: Бондаренко 17 (пен.), Сикан 73 (пен.) – Моран 45+4, Лаваль 82
Украина U21 (старт): Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Бондаренко, Вьюнник, Крыськив, Кащук, Сикан
Украина U21 (старт): Фесюн, Сирота, Желизко, Михайленко, Драмбаев, Назаренко, Очеретько, Лях, Брагару, Алефиренко, Сигеев

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В статье: Украина U-21
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