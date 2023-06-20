Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет в финальном турнире Чемпионата Европы. В 2006 команда Михайличенко стала серебряной, в 2011 под руководством Яковенко не вышли из группы. В этот раз сине-желтых возглавляет Руслан Ротань. В первом матче им будет противостоять молодежная сборная Хорватии, в составе которой, как говорят эксперты, подрастает замена для Луки Модрича.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Удастся ли украинцам успешно стартовать на Евро-2023, смотрите в среду, 21 июня. Начало матча Украина U-21 – Хорватия U-21 в 19:00.

В Украине в прямом эфире трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Суспільного телевидения (Суспільне.Киев, Суспільне.Львов, Суспільне.Чернигов, Суспільне.Харьков, Суспільне.Херсон). Эти телеканалы доступны в Т2, а также в разных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и т.д.).

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Украина U-21 – Хорватия U-21 онлайн >>>.

Также на канале UA-Футбол в YouTube будет АУДИО трансляция матча.