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Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины
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Где покажут в прямом эфире матч Украина – Хорватия, молодежный Евро-2023, 21.06.2023

Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет в финальном турнире Чемпионата Европы. В 2006 команда Михайличенко стала серебряной, в 2011 под руководством Яковенко не вышли из группы. В этот раз сине-желтых возглавляет Руслан Ротань. В первом матче им будет противостоять молодежная сборная Хорватии, в составе которой, как говорят эксперты, подрастает замена для Луки Модрича.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Удастся ли украинцам успешно стартовать на Евро-2023, смотрите в среду, 21 июня. Начало матча Украина U-21 – Хорватия U-21 в 19:00.

В Украине в прямом эфире трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Суспільного телевидения (Суспільне.Киев, Суспільне.Львов, Суспільне.Чернигов, Суспільне.Харьков, Суспільне.Херсон). Эти телеканалы доступны в Т2, а также в разных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV и т.д.).

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Украина U-21 – Хорватия U-21 онлайн >>>.

Также на канале UA-Футбол в YouTube будет АУДИО трансляция матча.

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В статье: молодежная сборная Украины
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