Ротаню приготовиться: против Украины U-21 сыграет лучший хорват своего поколения
О Мартине Батурине - главной звезде клетчатых
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Украина стартует на молодежном Евро матчем против Хорватии. Соперник никогда не поднимался выше четвертьфинала турнира, однако все равно считается очень серьезным – на Балканах знают, как работать с подрастающим поколением. Очевидно, что в каждой сборной есть игроки, к которым приковано особое внимание. У этой генерации "клетчатых", возглавляемых Драганом Скочичем, таковым является Мартин Батурина. Полузащитник примечателен многими ценными чертами и представляет реальную угрозу - Руслану Ротаню следует держать под прицелом выпускника академии загребского "Динамо".
Сравнивается с Ковачичем и Модричем, поражает статистикой и ролью в команде
Мартин является уроженцем Сплита и рос в футбольной семье. Мате Батурина, отец парня, построил посредственную карьеру и больше всего запомнился в тель-авивском "Бней-Иегуда", а старший брат Роко все никак не закрепится в "Ференцвароше", в результате чего постоянно путешествует по арендам. Если верить тамошней прессе, то наш герой с запасом переплюнул членов собственной семьи по потенциалу - настолько, что его сравнивают с Матео Ковачичем и Лукой Модричем. Уместно ли это? Давайте выясним.
Батурина способен сыграть на любой позиции в средней линии – центрхавом, плеймейкером и крайним на обоих флангах. В то же время кампания 2022/23 продемонстрировала, что универсал лучше чувствует себя ближе к нападению, поскольку обладает рядом добродетелей, помогающих реализовать себя на сто процентов. Безумная стартовая скорость, дриблинг, видение поля и ощущение момента - все это делает Мартина влиятельной боевой единицей в распоряжении тренерского штаба.
Батурина спокойно бьет с обеих ног и стрессоустойчив - когда оппонент берет его в так называемую «коробочку", то хорват правильно оценивает риски и всегда ищет оптимальный вариант для решения ситуации. У исполнителя хорошо поставлен удар – хоть его техника и требует дальнейшей шлифовки, но все компенсирует мощность выстрела. Также не игнорируем культуру паса - в этом аспекте юноша особенно хорош, поскольку выдерживает выверенный тайминг и отлично комуницирует с партнерами.
Если в прошлом сезоне Мартин пробовался преимущественно в опорной зоне, то сейчас с переводом выше его выступления заиграли новыми красками. Примечательно, что динамовец отличился 6 голами и отдал 13 ассистов - лучший показатель не только в клубе, но и всей Национальной лиги Хорватии. На такое же количество передач наработал Марко Ливая из сплитского "Хайдука", но давайте похвалим именно Батурину - такое в 20 дается не каждому.
Мартин поражает мобильностью, сканированием пространства и покрыванием зон – этим он действительно напоминает Луку Модрича. Тепловые карты на различных статистических агрегаторах указывают, что футболист буквально повсюду, причем это не бездумная беготня, а действия, направленные на достижение результата.
Вот какую характеристику дал Илия Лончаревич, известный тренер и эксперт: "Я давно говорил, что это потенциал сборной и, на мой взгляд, Батурина уже должен быть там. Есть немало игроков, которых мы продвигали в сборную, но они даже близко не соответствовали его уровню.
В своем возрасте Лука Модрич не был так хорош и не достиг зрелости, которую Мартин имеет в двадцать лет. Такого профиля полузащитника у нас не было давно. Он один из немногих, кто вертикализует мяч, принимает отличные решения, физически в порядке - не вижу причин, почему он не должен делать больших шагов вперед".
Батурина дебютировал в мае 2021-го, имеет в активе три чемпионства страны (что не удивительно по гегемонии "синих"), но последнее национальное золото полностью его заслуга. Через какой-то год полузащитник вырос из игрока ротации к человеку, которому по силам вести за собой остальных партнеров и удерживать всю конструкцию команды. Он без проблем адаптируется к игровым рисункам 4-3-3 или 4-2-3-1, благодаря чему сохраняет актуальность и, что самое главное, не нащупал потолок - в перспективе Мартин может стать выдающимся спортсменом.
Является одним из самых дорогих активов чемпионата Хорватии
Вполне справедливо, что Батурина попал на скаутский карандаш и удивительно привлекателен в глазах клубов. Сегодня популярный ресурс Transfermakrt оценивает Мартина в 15 миллионов евро - универсал второй по дороговизне в составе "Динамо" и первенства в целом (впереди Иосиф Шутало со своими 18 млн).
Эта стоимость оправдана – кроме скилов в пользу Батурины говорят почти 70 матчей в цветах загребцев (в частности, опыт, приобретенный в ЛЧ – 364 минут) и кандидатство в главную национальную команду. Не исключено, что Златко Далич вызовет исполнителя после Евро U21 - в сентябре клетчатые померяются силой с Латвией, где можно прибегнуть к экспериментам. Да и Хорватия стоит на пороге логических перемен – Модрич, безусловно, удерживает фантастическую планку, однако также нуждается в отдыхе. И тут Мартин точно не помешает.
Так что за юношей пристально наблюдают лондонский "Арсенал" и "Барселона", плюс, до вылета из АПЛ руку на пульсе держал "Лидс Юнайтед". Несколькими годами раньше павлины не смогли переманить к себе Йошку Гвардиола, однако не разочаровались и долго вели как раз Мартина. "Динамо" требовало 12 миллионов фунтов стерлингов, переговоры зашли в тупик, а пока нет никакого смысла - кто согласится на Чемпионшип?
По правде, мониторинг хорватских СМИ свидетельствует о скепсисе относительно перспектив Батурины на Туманном Альбионе. "Рановато" - вот в чем заключается основная претензия. Выше мы выделили массу положительных моментов, но все они работают в рамках Национальной лиги - неизвестно, как покажет себя Мартин в среде, где критически мало времени для принятия правильного решения. Помните некоего Марко Пяццу? За него Ювентус выложил на стол почти 30 млн евро, но конкретно ошибся - вингер до сих пор на балансе старой синьоры, но с 2018 года побывал в шести арендах.
С другой стороны, сравнение не совсем корректно - Батурина является игроком более широкого функционала и максимально мотивирован. Но пока на далеком будущем акцентировать внимание не надо – впереди Украина. Надеемся, что Руслан Ротань тщательно подготовится – обычно Мартин не прощает ошибок.
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