Старт молодежного Евро. Трубин и Бондаренко в старте на Хорватию. Мудрик, Ванат и Судаков в запасе
Стартовый состав сборной Украины
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии открывается финальный турнир Евро-2023 (U-21), в котором примет участие и молодежная сборная Украины.
Команда Ротаня открывает турнир матчем группового раунда против Хорватии.
Уже известен состав украинской команды на матч:
Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Крыськив, Бондаренко, Брагару, Кащук, Сикан
Запасные: Нещерет, Фесюн, Желизко, Сирота, Вьюнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков
Напомним, что поединок начнется в 19:00, UA-Футбол проведет
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