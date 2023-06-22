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Кащук - о своем голе в ворота Хорватии U-21: Тренер позволяет брать на себя игру

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек был признан лучшим игроком матча

Кащук - о своем голе в ворота Хорватии U-21: Тренер позволяет брать на себя игру

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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Полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Кащук на Евро-2023 (U-21) был признан лучшим игроком матча с Хорватией (2:0) по версии УЕФА. После игры автор гола и результативной передачи дал комментарий.

"Что касается моего гола, то мы отрабатываем много таких моментов на тренировках. Считаю, что очень хороший мяч забили, вся команда правильно действовала в этой ситуации. Я между линиями принял мяч, сместился и пробил - получился очень классный гол.

Главный тренер позволяет мне брать на себя игру в последней трети поля. У меня есть соответствующие качества, стараюсь ими пользоваться", - сказал Кащук.

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В статье: Украина U-21 Хорватия U-21 Алексей Кащук
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Источник:
УАФ

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