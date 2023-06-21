Ротань: Мы справились, раскусили замысел соперника

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог матча с Хорватией (2:0) на Евро-2023 (U-21).

— Эмоции и переживания присутствовали сегодня. До первого нашего гола качество игры нас полностью удовлетворяло. Погода также внесла коррективы – было жарко. Мы благодарим ребят за самоотдачу, характер. Мы были настоящей командой, хотели получить результат и заслужили его на сто процентов. Мы благодарим ВСУ за то, что они стоят за нас, за то, что у нас есть возможность играть и радовать победами.

- Каков был ваш план на поединок? Как оцените игру соперников?

— Хорваты были в определенной степени загадкой, потому что у них пришел новый тренер, было сложно спрогнозировать их действия. Но мы справились, раскусили замысел соперника. Мы понимали, что балканцы будут закрывать нам середину поля. Но мы смотрим на нашу игру, ее улучшение. Хочу сказать, что мне очень понравились первые 30 минут в нашем исполнении. Во втором тайме мы перестроились по счету. Понимали, что хорваты пойдут вперед. Когда забили второй гол, у нас появились очень хорошие контратаки, в которых мы могли отличиться еще. Хорваты выглядели достойно. Очень сильны особенности. Соперник создал моменты, которые мы должны проанализировать.

– Следующий поединок у вас против Румынии. Что вы думаете об этом оппоненте?

— Сейчас наша задача — восстановление, потому что матчи проходят через два дня на третий. Также следует провести анализ нашей игры. Что касается сборной Румынии, то эта команда стремится играть в футбол, так же, как и мы, стремится атаковать. Мы будем играть на выезде при тотальной поддержке у соперника, будет полный стадион, аншлаг. Эмоционально будет тяжелый матч, нужно как можно лучше восстановиться. Но все же нам нужно думать о своей игре. Я считаю, что это достойный поединок двух команд.

— Насколько вы удовлетворены игрой Брагару, который заменил Назаренко? Почему сделали именно такой стартовый выбор?

— Что касается нашего выбора, мы стремились найти баланс на фланге. Следует понимать, что Судаков истощен после матчей за национальную сборную. Было опасно выпускать его с первых минут, и мы поберегли Георгия. Брагару добавил нам баланс, потому что Овчаренко активно подключается к атаке. Макс хорошо действует между линиями и работает один в один. Плюс Криськив, дополняющий их со своей стороны. Поэтому я считаю, что мы в принципе угадали с этим флангом.

— Анатолий Трубин сделал несколько сейвов сегодня. За последние 10 дней для него это уже четвёртый поединок. Трубин останется первым номером команды, будете ли смотреть по восстановлению?

— Вы правильно сказали, что нагрузка большая на Анатолия. Он сыграл три матча за сборную. Но он дает нам надежность в плане выхода из обороны, лучше понимает наши требования к вратарям. Все три наших голкипера имеют высокое мастерство, можно было ставить любого из них. Но в этом матче нам требовались надежность, концентрация, покой. В целом, так оно и вышло.