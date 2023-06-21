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Начали Евро очень уверенно. Украина U-21 - Хорватия U-21 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

Начали Евро очень уверенно. Украина U-21 - Хорватия U-21 2:0. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня с победы стартовали на молодежном Евро.

Соперником украинцев в первом матче на Евро были хорваты.

Наша команда, при условно осторожной игре, была все-таки сильнее, что и вылилось в два сухих гола.

О том, как это было, сомтрите в нашем видеообзоре.

Молодежный ЧЕ-2023. Первый тур

Украина U-21 - Хорватия U-21 2:0

Голы: Кащук (19), Сикан (48)

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В статье: Украина U-21 Хорватия U-21
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