Начали Евро очень уверенно. Украина U-21 - Хорватия U-21 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Подопечные Руслана Ротаня с победы стартовали на молодежном Евро.
Соперником украинцев в первом матче на Евро были хорваты.
Наша команда, при условно осторожной игре, была все-таки сильнее, что и вылилось в два сухих гола.
О том, как это было, сомтрите в нашем видеообзоре.
Молодежный ЧЕ-2023. Первый тур
Голы: Кащук (19), Сикан (48)
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