Сергей Ковалец о молодежке: Бондаренко хорошо вел игру, Бражко контролировал опорную зону

Бывший рулевой молодежной сборной Украины (U-21) Сергей Ковалец в комментарии корреспонденту UA-Футбол поделился своими впечатлениями от стартового матча нашей "молодежки" на Евро-2023. В нем подопечные Руслана Ротаня одолели ровесников из Хорватии - 2:0.

- Хорошая игра. Очень важно, что удалось победить в первом матче - это придает силы и уверенность в дальнейшей борьбе в группе, - считает Сергей Ковалец. - Вчерашняя победа ценна еще и тем, что обыграть удалось Хорватию, которая всегда относилась к категории сильных команд. Эта победа подняла настроение всему нашему государству, которое порадовала перед этим положительными результатами в отборочном цикле чемпионата Европы и наша национальная команда во главе с Сергеем Ребровым.

- Кто из футболистов молодежной сборной Украины произвел на вас приятное впечатление в поединке с хорватами?

- Хорошо сработала вся команда. Понравилось, как наши ребята действовали в защите и средней линии. Очень надежно сработали Таловеров и Кащук. Плюс Трубин, уверенно действовавший в "рамке". Умело вел игру Бондаренко, опорную зону контролировал Бражко, сразу старался вступать в отбор Сикан. Так что командные действия были на хорошем уровне.

- В следующей игре молодежного первенства континента наших ребят ждет ответственная встреча с хозяевами - Румынией...

- Очень важно, чтобы не было недооценки соперника, ведь приходилось читать, что Хорватия и Украина будут бороться за второе место в группе. Приятно отметить, что в лагере нашей "молодежки" царит позитивная атмосфера. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что четверо футболистов национальной сборной - Трубин, Мудрик, Судаков и Ванат сами захотели играть в ее составе и прибыли в расположение команды Ротаня на следующий день после поединка с Мальтой. Согласитесь, каждый из них мог уехать в отпуск, однако этого не произошло - они выбрали возможность защищать спортивную честь Украины на международном уровне. Это говорит о большом доверии и мотивации футболистов. Теперь перед матчем с Румынией тренеру важно найти правильные слова. Я считаю, что именно эта игра будет за второе место в группе. Тем более что румыны играют дома и поддерживать их будет полный стадион.