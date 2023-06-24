Руслан Фомин о серебре на Евро-2006: Нас тогда деньги мало волновали – мы играли за честь страны

Наша молодежная сборная (U-21) уже в третий раз принимает участие в европейском первенстве. Хочется надеяться, что в нынешнем финальном турнире, который проходит на стадионах Румынии и Грузии, украинской команде удастся выступить как можно лучше. Пока же самое высокое достижение "молодежки" - серебро ЧЕ-2006 в Португалии, где она уступила в финале Нидерландам - ​​0:3.

В составе молодежной сборной Украины, которую тогда возглавлял Алексей Михайличенко, играло немало искусных футболистов. Один из них, нападающий Руслан Фомин, внес немалый вклад в успех нашей команды, забив два важных гола в ворота Нидерландов и Дании и реализовав попытку в послематчевой серии пенальти в полуфинальном поединке с Сербией.

– Чем запомнились выступления за "молодежку" на том европейском футбольном форуме?

– Прежде всего, всплывает в памяти то, как нас провожали на финальный матч с Нидерландами болельщики португальского города, где базировалась наша сборная. Его жители вышли на улицы и создали приятные и незабываемые эмоции. Это мне очень запомнилось. Да и сама атмосфера финала тоже. Помню, как в решающей игре люди за нас болели – как в самой Португалии, так и в Украине. Среди тех, кто поддерживал нашу команду во встрече с нидерландцами, было и немало украинских "заробітчан". Их много по миру...

- В том финале хоть и не удалось победить, однако второе место в Европе тоже можно считать серьезным успехом...

- Пока это наибольшее достижение наших молодежных сборных на уровне чемпионата Европы. Если откровенно, то тогда в 2006-м, мы не сильно верили в то, что нам удастся добиться такого успеха, ведь у нас была очень сильная группа. В ней, кроме нашей сборной, играли команды Нидерландов, Италии и Дании. Тогда в украинскую "молодежку" никто особо не верил, однако нам удалось выйти из группы с первого места благодаря двум победам - ​​над нидерландцами и датчанами (в обоих матчах - по 2:1 - прим. В.К.). После этого мы попали в полуфинал, где в серии пенальти обыграли Сербию. По завершении матча положительные эмоции били через край! Мы радовались и на футбольном поле, и в раздевалке. Хотя это было давно, но эти мгновения хорошо помню. Они остаются на всю жизнь. Сильная команда у нас тогда была. В то время все футболисты играли в высшей лиге. А тогда попасть в главную клубную команду элиты в таком возрасте было очень и очень сложно – ведь было немало легионеров и опытных ветеранов.

- О своем вкладе во все три победы вы почему-то скромно умалчиваете. Неужели забыли?

– Да, на групповой стадии вместе с Артемом Милевским забили по мячу Нидерландам и Дании, а потом я отличился в серии пенальти в полуфинальной игре с сербами. Пошел пробивать вторым после Саши Алиева, который не смог реализовать свою попытку. Можно сказать, забил не без труда: мяч после моего удара отскочил от штанги и оказался в сетке.

– С партнерами по молодежной сборной связь поддерживаете?

– Да. Недавно с Сашей Алиевым в Instagram списались, и как раз вспоминали события молодежного Евро-2006 и то, как сильна была наша сборная. Об этом напомнила одна из фотографий, которая у нас высветилась. На ней зафиксировано, как мы радуемся вдвоем, и находясь в плену положительных эмоций, кричим друг на друга после удачной серии пенальти с сербами. Бывает, что просто так переписываемся. Очень часто видимся в Харькове и общаемся с Сашей Яценко – он почти мой сосед по дому. С ним тоже вспоминали те незабываемые моменты. А еще вижусь с Гришей Ярмашем, который тоже сейчас работает тренером, и со многими другими ребятами.

– Где храните памятную медаль?

– Дома в Харькове, в моей личной коллекции. У меня оборудована специальная стена, на которой размещены разные медали, кубки и футболки. Все награды хранятся на видном месте.

– Какие премиальные получили за выступление на ЧЕ-2006?

– Если честно, я уже и не помню, какие именно были для нас премии. Помню, что в то время как раз стали использоваться банковские карты и нам на них из ФФУ немного позже перевели деньги. Сумма была хорошая, вот только цифры не припомню... Хотя нас тогда финансовый вопрос мало волновал - мы играли за честь своей страны и сборной. Знали, что за нашу команду болеет большая армия поклонников. Киевские сборники пересказывали, как горячо переживают за нас в центре столицы, наблюдая за трансляцией на огромном экране. Было очень приятно.

- Наблюдали ли за игрой нынешней молодежной сборной в стартовом поединке чемпионата Европы с Хорватией?

- Прямую трансляцию посмотреть не получилось, однако сделал это благодаря повтору. Могу сказать: наша сборная меня очень даже впечатлила! Как по игре, так и по именам. Даже несмотря на то, что не играли Мудрик и Судаков. Считаю, что в следующей игре с румынами наша "молодежка" будет выглядеть еще сильнее.

- Какую параллель провели бы между молодежными сборными Украины образца 2006 и 2023 годов?

- Могу сказать, что трудно сопоставить однозначно, какую из этих сборных можно считать лучшей. Нынешняя "молодежка" достаточно сильна, ряд ее футболистов сейчас играет в европейских клубах. В частности, тот же Мудрик, выступающий в Англии за "Челси". Постоянную практику выступлений в розыгрыше Лиги чемпионов с "Шахтером" имеют Бондаренко и Судаков. Но по уровню игроков и молодежная сборная образца 2006 года, повторюсь, была достаточно мощной. Этот фактор в определенной степени и объединяет обе команды.

- В следующем поединке команду Руслана Ротаня ждут румыны. Какой вам видится эта игра?

– Думаю, будет тяжелый матч. Ведь играть придется против хозяев первенства, которых будет поддерживать большая часть трибун. Они будут гнать румынскую сборную вперед, будет большое давление на нашу команду. Однако, я думаю, что в игровом плане и по своему стилю преимущество должно быть на стороне молодежной сборной Украины. Надеюсь, к матчу с Румынией восстановится Мудрик, что прибавит скорости в атаке. Надеюсь и на Судакова, которого считаю одним из сильнейших футболистов в нашем чемпионате. Поэтому думаю, что наша "молодежка" должна победить.