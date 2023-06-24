Румынский Коноплянка - главная угроза Украине U-21. В 19 его сделали капитаном и выставили цену в 50 млн

Несмотря на статус одной из хозяек молодежного Евро, Румыния воспринимается темной лошадкой. Последний раз официальные встречи были проведены еще весной 2021-го, далее - ряд "товарняков", которые трудно анализировать. Да и если оценить нынешний состав невооруженным глазом, то может показаться, что он едва ли не проходимый - нет ни одного исполнителя, выступающего в топовом чемпионате.

Впрочем, только дурак будет пренебрегать таким соперником, как "трехцветные". Команда третий раз подряд сыграет на форуме, однажды стала полуфиналисткой и всегда имела лидеров, вокруг которых сплачивалась и сражалась за результат. В 2019 году таким оказался Янис Хаджи, через два года эстафету подхватил Мариус Марин, теперь ответственная миссия возложена на плечи Октавиана Попеску. Поверьте, этот парень заслуживает внимания.

Выпускник академии ФКСБ (клуба скандально созданного по итогам судебного процесса по использованию бренда "Стяуа") в свои 20 считается главной надеждой румынского футбола. С момента дебюта на профессиональном уровне в 2020 году нападающий принял участие в 121 поединке, отличился рядом важных действий и высоко котируется в глазах экспертов, в том числе за пределами родной страны. Рассмотрим его возможности более подробно - это пойдет только на пользу перед матчем с Украиной.

По стилю напоминает Евгения Коноплянку и Поля Погба

Интересная характеристика, правда? Но это действительно так - Попеску является левым вингером и обожает смещения с соответствующего фланга. Юноша примечателен изобретательностью в принятии решений и знает, как трансформировать скорость, шикарный дриблинг и склонность к финтам в реальные дивиденды.

Умение доставить мяч, проникнуть в штрафную, провести удачную комбинацию с партнером и нанести опасный удар - все это похоже на праймового Коноплянку. Причем Октавиан не особенно и то зависим от чьей-то поддержки и сам то и дело генерирует потенциально голевые моменты.

Весьма смелый, в среднем 7 раз за матч идет в обыгрыш (проблема в том, что успешность этих обводок составляет 49,7%). Однако должны похвалить за настойчивость - Тави не выпадает, преследует утраченную сферу и пытается как можно более оперативно восстановить владения. Статистика свидетельствует о том, что Попеску совершает 4 перехвата, не отказывается от перемещений "вниз" ради помощи обороне и в 53% случаев добивается положительного эффекта. Без сомнения, ему есть над чем работать, но эти показатели влияют на сценарий противостояния.

Не забывайте об универсальности – Октавиан может разместиться на противоположном фланге атаки. Это выглядит не так эффективно персонально для него, но все же дает люфт тренерскому штабу - благодаря этому был снят вопрос одновременного применения на поле Попеску и Флоринела Комана, основного конкурента по позиции. Последний продемонстрировал отличную форму в текущем сезоне и ФКСБ поступил бы максимально тупо, если бы сознательно "мариновал" столь заряженного игрока на скамейке запасных.

Вот что сказал Илие Думитреску, легендарный нападающий "Стяуа" и сборной Румынии: "Попеску дает лучшую результативность в роли флангового полузащитника. Но Коман в очень хороших кондициях. Где это использовать? Посмотрим, как он адаптируется на позиции справа". Идея не слишком себя оправдала в контексте голов и ассистов (тем не менее, Тави не разочаровал в подыгрыше), но хорошая разноплановость ликвидировала напряженную ситуацию в раздевалке.

А вот где еще Попеску удивительно комфортно, то это точно в качестве плеймейкера. Там он просто неотразим, ведь оперирует убийственным оружием - мощным дальним выстрелом. Метров тридцать до ворот? Голкиперу приготовиться - Октавиан обязательно испытает оппонента на прочность, сделает это легко и с хорошим эффектом неожиданности. Если вы были в восторге от Поля Погба за первое пребывание француза в "Ювентусе", то здесь то же - залетает на "ура". Понятно, что уровень румынской Лиги I под большим вопросом, однако не будем лукавить - картинка, иллюстрированная футболистом, кажется головокружительной.

Если Руслан Ротань будет думать, что контролирует встречу, поскольку отодвинул Румынию от штрафной зоны, то мы советуем не расслабляться. Попеску хватит секунды, чтобы поймать Анатолия Трубина на ошибке.

Он лидер ФКСБ, но ему нужно срочно убегать - все из-за неуравновешенного владельца клуба

18 голов и 19 передач в 121 матче превратили Тави в столь видную персону, что ФКСБ доверил ему капитанскую повязку - разве не круто получить такую регалию в девятнадцать? Безусловно, но она была отобрана с такой же скоростью, как и вручена – все из-за нескольких погрешностей, допущенных в еврокубках. В кампании Лиги конференций 2022/23 команда громко провалилась - набрала всего два балла, к тому же опозорилась в третьем-четвертом туре против датского "Силькеборга". Пропустить дважды по 0:5 - больно, но вот Джиджи Бекали, владелец клуба, увидел именно в Октавиане козла отпущения.

И это не простой инцидент - для контекста кратко расскажем непосредственно о функционере. Назвать Бекали противоречивым типом – это сделать комплимент. Коррупционер, махинатор, гомофоб, сексист, зек (осужден на три года, но досрочно вышел), антиваксер, праворадикал с имперскими закидонами - самое смешное, что Джиджи был в европарламенте от левого Социально-либерального союза.

Неудачливый политик (удивительно, что стал критиком путина и вторжения россии в Украину) и убийца "оригинального" "Стяуа" - в 2017-м проиграл процесс министерству обороны на счет логотипа и истории, не пошел на мировую, отказался платить 1 миллион евро компенсации и спровоцировал еще более фееричный скандал. Кого-то удивляет, что этот человек "налетел" на лучшего исполнителя и обвинил во всех смертных грехах? Для справки: начиная с 2019-го бухарестский гранд сменил 10 тренеров.

Читайте также Динамо отменило игру против Стяуа из-за слов их президента об Азове

В прошлом сезоне Попеску поразил 10 голами и 4 ассистами, в этом – 4+7. Всегда можно понимающе покачать головой: вингер в таком возрасте - нестабильный, и это в целом приемлемо. Именно такая риторика прослеживалась в словах Георге Хаджи: "Слишком большое давление, Октавиан должен сохранять спокойствие, тренироваться. Я знаю, что произошло - он взлетел к небесам, а в таком возрасте тяжело терпеть".

Но это не имеет ничего общего с подлинным положением. Бекали придумал в своей голове, что его нынешняя миссия – растить молодежь и в дальнейшем ее перепродавать. ФКСБ не является доминантной силой в Лиге I, бюджет нужно пополнять, поэтому Джиджи с присущей экспрессией хвалит игроков - например, заявил, что "Попеску лучше, чем Мбаппе и Неймар". А еще хочет 50 миллионов евро (когда рекордный трансфер в истории страны - 13 млн за Денниса Мана из ФКСБ в "Парму").

Может это и говорит что-то о менеджерском таланте Бекали, однако сам он жаден, импульсивен и готов показательно наказывать - как следствие Тави ограничили в практике. Несколько матчей нападающего игнорировали и выделили суммарно 24 минуты.

Вот что рассказал родственник юноши: "Октавиан переживает трудные времена после очень хорошего периода. Ему некомфортно в этой ситуации, он на скамье запасных и играет пять-десять минут в конце. Он подавлен, дезориентирован. Знаете, я был счастлив, когда увидел, что Тави в 19 капитан "Стяуа". Но все равно это непросто. Вы даете ему повязку, потом забираете. Это повлияло на него".

Бекали убежден, что провел своеобразную воспитательную процедуру - ведь Попеску в 5 последующих поединках оформил 2+3. Если и так, то Октавиану все равно нужно срочно убегать - безумный Джиджи своими исправительными шутками способен погубить карьеру. Хорошо, что действующий контракт истекает летом 2024-го.

50 миллионов евро звучат как шутка, но какой-никакой спрос есть

В реальности Октавиан стоит до 10 миллионов евро - в этом убеждают слухи, связанные с "Фенербахче", "Галатасараем" и "Эвертоном". Еще СМИ пишут о мадридском "Атлетико", указывают на заинтересованность со стороны представителей Серии А, впрочем, эта информация распространяется по румынским источникам и похожа на банальный пиар. Да, тамошний футбол не особо котируется в Европе, ценовая политика формируется скромнее, поэтому 50 миллионов, о которых мечтает Бекали, так и останутся мечтой.

Учитывая, что трудовой договор Попеску истекает в июне 2024-го, это лето станет определяющим для исполнителя. Молодежное Евро выглядит прекрасной возможностью сделать себе рекламу и использовать форум как трамплин - было бы хорошо, если бы это не произошло против Украины.