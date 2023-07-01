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Бондаренко: Сборная Франции очень сильная. Если один игрок травмировался, то есть еще трое лучше него

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Игрок ожидает напряженного поединка

Бондаренко: Сборная Франции очень сильная. Если один игрок травмировался, то есть еще трое лучше него

Фото: УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко рассказал о подготовке к четвертьфиналу Евро-2023 против Франции:

"Есть положительное настроение, есть приятное волнение, ведь чувствуем ответственность. После матча с Испанией дали нам немного отдохнуть, поэтому уже подходим к игре с Францией с новыми силами. Это супер. Отдохнули эти несколько дней и перезагрузились. Не могу сказать, над чем работали на последних тренировках – даже по секрету, но матч с Испанией добавил нам уверенности, понимания, что с топ-сборными тоже можем играть и демонстрировать хороший футбол.

Ожидаем очень сложную игру. Они очень сильны индивидуально. Пока что не могу ничего больше сказать – пока мы очень мало их на теории еще разбирали. Но то, что уже знаем, футболисты у них очень сильны как отдельные исполнители. Очень. Там один травмировался, но есть трое еще лучше его", - отметил Артем Бондаренко.

Напомним, матч между молодежными сборными Украины и Франции состоится в воскресенье, 2 июля, и начнется в 22:00.

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В статье: молодежная сборная Украины Молодежная сборная Франции Артем Бондаренко
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Источник:
Суспільне Спорт

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