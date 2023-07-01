Михалик: Перед матчем с сербами на молодежном Евро-2006 Михайличенко разрешил выпить пива
В итоге тот поединок "сине-желтые" выиграли
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Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик вспомнил, каково было с дисциплиной во время молодежного Чемпионата Европы-2006.
“По режиму все было более-менее. Была история, но даже не знаю, можно ли ее рассказывать. Было у нас "восстановление", как говорят (смеется, - прим.).
По-моему, это было после Дании. После матча все истощенные, потеряли много сил на жаре. Водой сильно не напьешься. Мы приехали на ужин, там особо никто есть не хочет, потому что не лезет. И здесь заносят тазик со льдом, а там по 0,3 пива. Михайличенко говорит: "По бутылочке разрешаю". И все боятся взять, ждут. Пауза. Не помню уже, кто первый, но потом и другие осмелились. Видите ли, после той игры “восстановились” по 0,3 пивка и вышли обыграли сербов”, - сказал Михалик в интервью УФ.
Напомним, что тогда молодежная сборная Украины в третьем туре группового этапа европейского первенства победила Данию и вышла в полуфинал турнира. Там "сине-желтые" встретились с командой Сербии и Черногории и обыграли ее в серии пенальти. В финале подопечные Алексея Михайличенко разгромно уступили сверстникам из Нидерландов (0:3), несмотря на то, что победили их на групповом этапе (2:1).
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