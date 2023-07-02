Судаков: У Франции вся команда очень сильна индивидуально

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков рассказал о своем восстановлении и подготовке к матчу четвертьфинала Евро-2023 против Франции, который состоится сегодня, 2 июля, и начнется в 22:00.

"Я уже восстановился и готов на 100%. Два матча на групповой стадии, можно так сказать, я отдыхал, один только - против Румынии сыграл 90 минут. У нас была пауза почти неделю после игры с румынами, поэтому мы все восстановились и полностью готовы.

Думаю, что за квалификацию можно забыть. У нас другая команда, и у них тоже. Мы уже намного больше сделали. За этот год каждый из нас вырос как футболист как человек. Действительно, уже год прошел с тех пор, уже нельзя сравнивать эти матчи. Это 1/4 финала Евро, и мы здесь точно не случайно. Хотим показать, на что мы способны. Главное – верить в это. Как я уже говорил после матча с Испанией, главное – показывать свое мастерство и свою игру.

Во Франции вся команда очень сильна индивидуально. Мы с "Шахтером" играли против "Ренна", за них выступают как раз Арно Калимуэндо и Амин Гуири – очень мощные технические футболисты. Также я знаю Райана Шерки, Пьера Калюлю. Тоже очень хорошие игроки. Почти все футболисты стоят по 20-30 миллионов евро, очень талантливые и играют в топ-чемпионатах. Но у нас тоже очень сильная команда. Думаю, если мы выйдем на 100% готовы в первую очередь ментально, то у нас есть все шансы пройти эту сборную", - сказал Судаков.