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Назаренко: Самые сильные стороны Испании – сама команда

Молодежная сборная Украины
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С Испанией будет очень тяжело

Назаренко: Самые сильные стороны Испании – сама команда

Фото: Оксана Васильєва

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Хавбек молодежной сборной Украины Александр Назаренко поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2023 против Испании, который состоится 5 июля в румынском Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

- Вы провели очень классный предварительный поединок против Испании. Какие сильные стороны этой команды? Кто играл против вас персонально?

– Да, у меня получилась хорошая игра. Самые сильные стороны Испании – сама команда. Испанцы хорошо играют в структуре, сильны коллективом, тактически подготовлены. Поэтому завтра для нас будет трудный матч.

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— Как у вас получается так хорошо играть в то время, когда в вашей стране такая сложная ситуация? Может быть, именно это обстоятельство является мотивацией для вас?

— У нас мотивация на самом высоком уровне, поскольку мы играем не только для себя и наших родных, но и для всей страны, для наших защитников, защищающих Украину на поле боя. Поэтому у нас есть еще большее желание, чтобы порадовать их, вызвать улыбку на их лицах в такой трудный момент.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Александр Назаренко
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Источник:
УАФ

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