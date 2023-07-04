Назаренко: Самые сильные стороны Испании – сама команда
С Испанией будет очень тяжело
Фото: Оксана Васильєва
Хавбек
- Вы провели очень классный предварительный поединок против Испании. Какие сильные стороны этой команды? Кто играл против вас персонально?
– Да, у меня получилась хорошая игра. Самые сильные стороны Испании – сама команда. Испанцы хорошо играют в структуре, сильны коллективом, тактически подготовлены. Поэтому завтра для нас будет трудный матч.
— Как у вас получается так хорошо играть в то время, когда в вашей стране такая сложная ситуация? Может быть, именно это обстоятельство является мотивацией для вас?
— У нас мотивация на самом высоком уровне, поскольку мы играем не только для себя и наших родных, но и для всей страны, для наших защитников, защищающих Украину на поле боя. Поэтому у нас есть еще большее желание, чтобы порадовать их, вызвать улыбку на их лицах в такой трудный момент.
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