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Тренер Испании U-21: Потребуется помощь, чтобы защищаться против Мудрика

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник испанской молодежки - о матче с Украиной

Тренер Испании U-21: Потребуется помощь, чтобы защищаться против Мудрика

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Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2023 против Украины.

"Статистика говорит, что в последних семи розыгрышах мы шесть раз выходили в полуфинал, и это отражение качества испанского футбола. Мы старается реализовать свою модель игры и совершенствоваться в каждом матче. Мы обращаем внимание на детали и уже видели, как сложно выйти в полуфинал. Украина старается строить атаки от своих ворот. Они быстро действуют впереди, хорошо защищаются и умеют продвигать мяч.

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На этом турнире пока еще никто не видел Мудрика в деле. Это отличный футболист, а вся сборная Украины проводит отличный турнир. Нужно отдать должное их тренеру. Мы должны хорошо поработать над всеми аспектами - атакой, обороной, переходами и "стандартами". Мы должны провести практически идеальный матч, чтобы выйти в финал. Потребуется помощь, чтобы защищаться против Мудрика.

В строю все 23 игрока, что важно. У нас нет дисквалифицированных или выбывших по медицинским причинам. Уровень команды очень высок. У нас много талантливых футболистов, и мы намерены воспользоваться шансом выйти в финал", - сказал Дения.

Напомним, что поединок молодежных сборных Украины и Испании пройдет 5 июля в Бухаресте. Начало встречи — в 22:00.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Михаил Мудрик
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Источник:
УЕФА

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