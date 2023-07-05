Тренер молодежки Испании: Мы не собираемся персонально играть против Мудрика

Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2023 против Украины , рассказав о том, как его команда собирается остановить Михаила Мудрика.

"Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он отличный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, имеющего в составе Михаила. Нам нужно работать во всех фазах, приступе, защите. Чтобы выйти в финал нужно сыграть идеальный матч. Нужно использовать подстраховку в игре с Мудриком и защищаться как команда", – заявил Дения.