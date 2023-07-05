  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Тренер молодежки Испании: Мы не собираемся персонально играть против Мудрика
В тренде

Тренер молодежки Испании: Мы не собираемся персонально играть против Мудрика

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Испанцы думают, как остановить Мудрика

Тренер молодежки Испании: Мы не собираемся персонально играть против Мудрика

instagram.com/mmudryk10

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2023 против Украины, рассказав о том, как его команда собирается остановить Михаила Мудрика.

"Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он отличный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, имеющего в составе Михаила.

Нам нужно работать во всех фазах, приступе, защите. Чтобы выйти в финал нужно сыграть идеальный матч. Нужно использовать подстраховку в игре с Мудриком и защищаться как команда", – заявил Дения.

Напомним, что поединок Украина - Испания пройдет сегодня, 5 июля, и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

По теме
yellow-arrow
Йовичевич: С Мудриком можно обыграть Испанию
yellow-arrow
Защитник сборной Украины U-21: У испанцев есть сходство с нашей игрой
yellow-arrow
Испания U21 - Украина U21: где и когда смотреть онлайн полуфинал молодежного чемпионата Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Испания U-21 Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
El Español

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде