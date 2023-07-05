Тренер молодежки Испании: Мы не собираемся персонально играть против Мудрика
Испанцы думают, как остановить Мудрика
instagram.com/mmudryk10
Главный тренер молодежной сборной Испании Санти Дения поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2023 против
"Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он отличный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, имеющего в составе Михаила.
Нам нужно работать во всех фазах, приступе, защите. Чтобы выйти в финал нужно сыграть идеальный матч. Нужно использовать подстраховку в игре с Мудриком и защищаться как команда", – заявил Дения.
Напомним, что поединок Украина - Испания пройдет сегодня, 5 июля, и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет т
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