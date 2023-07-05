Батагов: Франция больше играет за счет индивидуальных качеств, а Испания более командно

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов поделился ожиданиями от полуфинального матча молодежного Евро-2023 против Испании.

"В Бухаресте температура намного выше, чем в Клуже. Поэтому очень тяжело проходят игры – даже вечером здесь очень высокая температура, тяжело дышать. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы достичь максимального результата.

Я считаю, что Испания, как и Франция, очень сильные команды в индивидуальном плане. Но Испания – более организованная сборная. Франция, в свою очередь, больше играет за счет индивидуальных качеств, а Испания все же более командно.

Думаю, что в первой игре испанцы немного недооценили нас. Но на второй матч такого уже не будет. Это точно. Надо отдавать себя на все 100%, потому что только так мы сможем пройти дальше. У них очень сильные игроки, но у нас также сильные футболисты на флангах. Думаю, что все будет хорошо", – сказал Батагов.