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Батагов: Франция больше играет за счет индивидуальных качеств, а Испания более командно

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня Украина сыграет с Испанией на молодежном Евро

Батагов: Франция больше играет за счет индивидуальных качеств, а Испания более командно

Getty Images

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Арсений Батагов поделился ожиданиями от полуфинального матча молодежного Евро-2023 против Испании.

"В Бухаресте температура намного выше, чем в Клуже. Поэтому очень тяжело проходят игры – даже вечером здесь очень высокая температура, тяжело дышать. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы достичь максимального результата.

Я считаю, что Испания, как и Франция, очень сильные команды в индивидуальном плане. Но Испания – более организованная сборная. Франция, в свою очередь, больше играет за счет индивидуальных качеств, а Испания все же более командно.

Думаю, что в первой игре испанцы немного недооценили нас. Но на второй матч такого уже не будет. Это точно. Надо отдавать себя на все 100%, потому что только так мы сможем пройти дальше. У них очень сильные игроки, но у нас также сильные футболисты на флангах. Думаю, что все будет хорошо", – сказал Батагов.

Напомним, что поединок Украина - Испания пройдет сегодня, 5 июля, и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Арсений Батагов
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Источник:
Суспільне Спорт

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Комментарии (1)
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Скачков Леонід (Рівне)
05.07.2023 в 21:20
Іспанія грає в дир-дир.Це їхнє споконвічно.
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