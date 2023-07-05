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Бондаренко, Мудрик, Судаков и Сикан - в старте украинской молодежки на полуфинал Евро с Испанией

Молодежная сборная Украины
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Стартовые составы команд

Бондаренко, Мудрик, Судаков и Сикан - в старте украинской молодежки на полуфинал Евро с Испанией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 5 июля, молодежная сборная Украины проведет полуфинальный матч Евро-2023 (U-21) против Испании.

Уже известен состав украинской команды на матч:

Украина: Трубин, Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бондаренко, Бражко, Мудрик, Судаков, Назаренко, Сикан

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук

Напомним, что поединок Украина - Испания начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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Комментарии (1)
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Igorich (Львів)
05.07.2023 в 20:56
О, Назаренко замість Кащука. Це добре
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