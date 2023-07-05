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Крыськив: Победим испанцев, только если наступим себе на горло

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Матч вот-вот начнется

Крыськив: Победим испанцев, только если наступим себе на горло

Фото: UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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Хавбек молодежной сборной Украины U-21 Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от полуфинального матча молодежного Евро-2023 против Испании.

- Дмитрий, к сожалению, ты пропускаешь сегодняшний матч из-за перебора желтых карточек, но у тебя был опыт игры с испанцами, тогда (в матче 3 тура группового этапа - прим.) ты отыграл 63 минуты. Чем запомнилась эта команда, какие ее самые сильные и опасные стороны?

- Очень обидно, что сегодня пропускаю игру, до сих пор корил себя за то, что не могу помочь своей команде. Помню первую игру - хоть матч был в других составах, но считаю, что у обеих команд был стиль, который навязывают главные тренеры - такой комбинационный футбол.

Я считаю, что в первой игре мы ни в чем не уступали, а наоборот были ближе к победе. Испанцы показали хороший прессинг и атакующий футбол, но надеюсь, что сегодня фортуна будет на нашей стороне и мы сможем одержать победу.

- Расскажи о настрое в команде, какое настроение внутри?

- Очень хорошее настроение. Победа над французами добавила нам уверенности. Главное, чтобы не было самоуверенности - тренер предупредил нас, что эта игра будет еще сложнее.

Соперник действительно достаточно большого уровня. Поэтому, только если мы наступим себе на горло, то сможем одержать победу сегодня.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Дмитрий Крыськив
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Источник:
Суспільне Спорт

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