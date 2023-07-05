  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Мудрик разбирается на дриблинге и выкатывает на Бондаренко – 1:0!
В тренде

Мудрик разбирается на дриблинге и выкатывает на Бондаренко – 1:0!

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Михаил создал момент из ничего

Мудрик разбирается на дриблинге и выкатывает на Бондаренко – 1:0!

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

Счет во встрече уже на 13-й минуте открыли подопечные Руслана Ротаня. Вингер нашей молодежки Михаил Мудрик эффектно на дриблинге прошел по левому флангу атаки и выкатил мяч на капитана нашей команды – а Артем Бондаренко без проблем реализовал свой момент.

По теме
yellow-arrow
1:2... Сансет дальним ударом выводит Испанию вперед в матче с Украиной
yellow-arrow
Холодный душ. Испания сравнивает счет через 4 минуты после гола Бондаренко
yellow-arrow
Крыськив: Победим испанцев, только если наступим себе на горло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Испания U-21 Михаил Мудрик Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде