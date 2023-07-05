Мудрик разбирается на дриблинге и выкатывает на Бондаренко – 1:0!

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

Счет во встрече уже на 13-й минуте открыли подопечные Руслана Ротаня. Вингер нашей молодежки Михаил Мудрик эффектно на дриблинге прошел по левому флангу атаки и выкатил мяч на капитана нашей команды – а Артем Бондаренко без проблем реализовал свой момент.