1:2... Сансет дальним ударом выводит Испанию вперед в матче с Украиной
Пропустили дважды через 7 минут
фото - Getty Images
В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.
На 17-й минуте встречи "Фурия Роха" сравняла счет, а уже через 7 минут испанцы вышли вперед. Украинская оборона проспала дальний удар Ойана Сансета.
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:44
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:45
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 22:35
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