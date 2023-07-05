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1:2... Сансет дальним ударом выводит Испанию вперед в матче с Украиной

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Пропустили дважды через 7 минут

1:2... Сансет дальним ударом выводит Испанию вперед в матче с Украиной

фото - Getty Images

Новина українською

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

На 17-й минуте встречи "Фурия Роха" сравняла счет, а уже через 7 минут испанцы вышли вперед. Украинская оборона проспала дальний удар Ойана Сансета.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Ойан Сансет
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:44
16-й спаниель - 4мо
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:43
назаренко менять срочно!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:45
дважды за пару минут изображал артиста
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.07.2023 в 22:41
рико-shit
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 22:35
Жаль
Ответить
0
0

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