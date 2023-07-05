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Разгром. Испания забивает 5-й гол в ворота Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Снова дальний удар...

Разгром. Испания забивает 5-й гол в ворота Украины

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.

На 78-й минуте "Фурия Роха" довела счет до неприличного. Наша оборона снова не сыграла плотно и дала расстреливать Анатолия Трубина. Серхио Гомес красивым обводным ударом забил 5-й гол испанцев в этой встрече.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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Комментарии (5)
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Karamba911 (Львів)
05.07.2023 в 23:57
Як на мене, переломний момент - це 3-ій гол. Перші два голи в наслідок рикошетів, решту за меж штрафного, трохи фарту плюс майже ідеальна гра в обороні допомогла іспанцям перемогти. Дякую хлопцям за перший вихід на олімпіаду, та за хороший виступ на євро.
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eel (Луцьк)
05.07.2023 в 23:56
Тренер іспанців швидко зрозумів, що в від нас небезпека тільки від Мудрика. Як наслідок його наглухо зачинили і вся гра нашої збірної в атаці закінчилася, на жаль. Про гру наших орорників я краще промовчу. Але все ж подякуємо хлопцям, вони і так стрибнули вище голови і подарували Країні позитивні емоції
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Veminal (Киев)
05.07.2023 в 23:55
Ротань НУЛИНА дешевая - ты кого в ОБОРОНУ по набирал?
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miruk 81 (львів)
05.07.2023 в 23:51
В таких матчах потрібно грати в довгий пас, але нажаль задні захисники ним не володіють, від слова взагалі
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vorofan (Житомир)
05.07.2023 в 23:48
У іспанців залітає сьогодні все
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