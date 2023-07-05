Разгром. Испания забивает 5-й гол в ворота Украины
Снова дальний удар...
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
В рамках полуфинала молодежного Евро сборная Украины играет против Испании.
На 78-й минуте "Фурия Роха" довела счет до неприличного. Наша оборона снова не сыграла плотно и дала расстреливать Анатолия Трубина. Серхио Гомес красивым обводным ударом забил 5-й гол испанцев в этой встрече.
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Комментарии (5)
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Karamba911 (Львів)
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