Трубин: Не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал разгромное поражение от Испании в полуфинале Евро-2023 среди команд U-21.

"Да я думаю, что все сложилось в одну кучу. Я не буду говорить, что это из-за усталости. Возможно, мы где-то себя не настроили, поэтому было тяжело. Для меня самое большое разочарование, то, что мы завершаем такой турнир с таким счетом. Эта команда заслуживает большего, этот коллектив.

Как мы начинали с первого дня и дошли до этого. Конечно, хотелось бы это как-нибудь переиграть. Но для нас это будет хороший урок, что нужно больше работать. Спасибо болельщикам, к сожалению, мы сегодня не смогли... Но мы вернемся сильнее и будем радовать своей игрой.

Я считаю, что это не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла. Ибо индивидуальные и командные ошибки привели к такому счету. Хочу выделить голкипера испанцев, у нас было несколько хороших шансов, но он был на высоте", – рассказал голкипер донецкого "Шахтера".