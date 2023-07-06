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Трубин: Не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Мысли голкипера украинской молодежки после матча против "Фурии Роха"

Трубин: Не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал разгромное поражение от Испании в полуфинале Евро-2023 среди команд U-21.

"Да я думаю, что все сложилось в одну кучу. Я не буду говорить, что это из-за усталости. Возможно, мы где-то себя не настроили, поэтому было тяжело. Для меня самое большое разочарование, то, что мы завершаем такой турнир с таким счетом. Эта команда заслуживает большего, этот коллектив.

Как мы начинали с первого дня и дошли до этого. Конечно, хотелось бы это как-нибудь переиграть. Но для нас это будет хороший урок, что нужно больше работать. Спасибо болельщикам, к сожалению, мы сегодня не смогли... Но мы вернемся сильнее и будем радовать своей игрой.

Я считаю, что это не то чтобы Испания выиграла, это Украина проиграла. Ибо индивидуальные и командные ошибки привели к такому счету. Хочу выделить голкипера испанцев, у нас было несколько хороших шансов, но он был на высоте", – рассказал голкипер донецкого "Шахтера".

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Анатолий Трубин
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2023 в 00:16
сделаем выводы -будем больше тренироваться -это хороший урок а когда будете думать головой и играть--после такого позора Ротань должен уйти в отставку и не каких ОИ ---только аматоры или 2 лига
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.07.2023 в 00:14
3 з 5 голів на совісті Трубіна.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.07.2023 в 00:12
тольман, твоя проблема - дальние удары! это я заметил ещё на первом твоём сборе, когда ты пустил мышу издалека под ближнюю (правую) штангу! не звездись, в общем!
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Очманілий Заєць (Odessa)
06.07.2023 в 00:10
Важко не погодитися з Анатолієм.
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