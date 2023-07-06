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І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина

Молодежная сборная Украины
(5 голосов)

Яркие кадры печальной игры

І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина

фото - Оксана Васильєва

Оксана Васильєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завершила выступления на молодежном чемпионате Европы. Совсем не так, как хотелось болельщикам, тем более учитывая, как сине-желтые начали полуфинальный матч против Испании. Впрочем, забитый Бондаренко гол не спас от поражения. Довольно чувствительного. Тем не менее одну из двух задач по итогам турнира подопечные Ротаня выполнили – на Олимпиаде в следующем году мы сыграем. Как молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч на Евро-2023, смотрите фоторепортаже от Оксаны Васильевой.

Фотогалерея

І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 1І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 2І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 3І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 4І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 5І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 6І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 7І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 8І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 9І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 10І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 11І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 12І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 13І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 14І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 15І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 16І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 17І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 18І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 19І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 20І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 21І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 22І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 23І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 24І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 25І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 26І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 27І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 28І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 29І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 30І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 31І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 32І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 33І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 34І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 35І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 36І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 37І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 38І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 39І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 40І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 41І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 42І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 43І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 44І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина - фото 45
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В статье: молодежная сборная Украины молодежный Евро-2023
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2023 в 11:03
после такого позора Ротань должен подать в отставку и не каких ОИ для него--хватит 4 года ушло в не куда
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