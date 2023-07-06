І любиш їх, тому що крім тебе їх тут ніхто не буде любити. ФОТО репортаж с матча Испания - Украина

Сборная Украины завершила выступления на молодежном чемпионате Европы. Совсем не так, как хотелось болельщикам, тем более учитывая, как сине-желтые начали полуфинальный матч против Испании. Впрочем, забитый Бондаренко гол не спас от поражения. Довольно чувствительного. Тем не менее одну из двух задач по итогам турнира подопечные Ротаня выполнили – на Олимпиаде в следующем году мы сыграем. Как молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч на Евро-2023, смотрите фоторепортаже от Оксаны Васильевой.

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