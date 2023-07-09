Два игрока украинской молодежки вошли в символическую сборную Евро-2023 по версии SofaScore
Лучшие бомбардиры команды
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Полузащитники украинской молодежки Георгий Судаков и Артем Бондаренко вошли в символическую сборную Чемпионата Европы-2023 по версии аналитического портала SofaScore.
Больше всего в одиннадцатке представлены футболисты чемпиона континентального первенства Англии U-21 – пятеро игроков. Также в символической сборной Евро есть три испанца и один грузин.
Добавим, что Георгий Судаков стал лучшим бомбардиром молодежного ЧЕ-2023 с тремя голами. В активе Артема Бондаренко два забитых мяча и один ассист. В общей сложности "сине-желтые" отличились на турнире восемь раз.
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