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Два игрока украинской молодежки вошли в символическую сборную Евро-2023 по версии SofaScore

Молодежная сборная Украины
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Лучшие бомбардиры команды

Два игрока украинской молодежки вошли в символическую сборную Евро-2023 по версии SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитники украинской молодежки Георгий Судаков и Артем Бондаренко вошли в символическую сборную Чемпионата Европы-2023 по версии аналитического портала SofaScore.

Больше всего в одиннадцатке представлены футболисты чемпиона континентального первенства Англии U-21 – пятеро игроков. Также в символической сборной Евро есть три испанца и один грузин.

Два игрока украинской молодежки вошли в символическую сборную Евро-2023 по версии SofaScore - изображение 1

Добавим, что Георгий Судаков стал лучшим бомбардиром молодежного ЧЕ-2023 с тремя голами. В активе Артема Бондаренко два забитых мяча и один ассист. В общей сложности "сине-желтые" отличились на турнире восемь раз.

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В статье: Артем Бондаренко Георгий Судаков
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