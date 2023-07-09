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Защитник сборной Украины U-21: Мы были одной из лучших команд на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Недаром дошли до полуфинала

Защитник сборной Украины U-21: Мы были одной из лучших команд на Евро-2023

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров в интервью FanDay подытожил Евро-2023 U-21 с положительной стороны:

“Хочется начать с исторических моментов. В частности ‒ выход на Олимпиаду. Это была одна из наших целей. Если убрать весь негатив, то конечно, классно, что мы добились этого таким тяжелым трудом. Перед отборочным циклом тренерский штаб пошел на риск, организовал новую структуру игры, которая принесла исторический результат.

Мы смогли доказать, что тот футбол, который мы показываем, достоин жить. Все шансы на участие в таких чемпионатах, как Евро-2023, у нас определенно есть. Я думаю, что мы были одной из лучших команд на этом турнире.

Также хочется сказать, что для нас всех было огромным опытом поучаствовать на таком турнире. Не меньший опыт – выйти из группы. Не многим сборным это удалось. А еще здорово, что удалось взять такой классный реванш у Франции, после разгромных поражений.

Хочу еще отметить то, что коллектив, вероятно, был одним из лучших среди всех, в которых я работал за всю свою карьеру. Начиная от тренеров, заканчивая массажистами, докторами…

Мы все были одним целым, все сплотились и шли к цели. Я очень счастлив, что мне удалось быть частью такой команды не только в финальной части Евро-2023, а и с самого начала отборочного цикла”, - сказал Таловеров.

Отметим, что Таловеров провел на молодежном континентальном первенстве четыре полных матча, пропустив лишь поединок третьего тура группового этапа против Испании U-21.

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В статье: Украина U-21 Максим Таловеров
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Источник:
FanDay

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