Ковалец: Если Франция недооценила нашу молодежку , то Испания была настроена максимально

Известный украинский тренер Сергей Ковалец подвел итоги выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21.

- Надо поблагодарить наших вооруженных сил, игроков и тренеров молодежки за праздник, который они подарили стране в это сложное для всех время. Команда Ротаня объединила страну: все с нетерпением ждали матчи группового турнира, стадии плей-офф. Мы в очередной раз продемонстрировали миру - несмотря на войну, Украина продолжает развиваться, играть и побеждать на международном уровне.

Очень хотелось пройти Испанию и сыграть в финале, но футбол такая вещь, что не всегда удается достичь желаемого результата, особенно когда играешь против лучших. В целом поздравляю тренеров и игроков, сделана хорошая работа: выход в полуфинал, а также попадание на Олимпиаду.

- На ваш взгляд, что не удалось в игре с Испанией?

- В течение Евро мы неоднократно говорили о значимости восстановления, ведь график насыщенный, турнир скоротечный. Испания имела в запасе на сутки больше, к тому же как выяснилось, наша сборная не без приключений добиралась в Бухарест после матча с французами. А в футболе, как известно, мелочей не бывает.

Не столько повлияла даже физическая нагрузка, как эмоциональное опустошение после победа над Францией. Выход на Олимпиаду - это историческое достижение, понять ребят можно. В полуфинале они старались выполнять привычную работу, играть в свой футбол, но было тяжело.

И все же основной момент, на мой взгляд, заключается в другом.

- Что именно имеете в виду?

- Если Франция где-то недооценила нашу команду, то Испания была настроена максимально. Соперник провел матч очень надежно, почти не ошибался, у нас было мало шансов.

- Быстрый мяч, забитый Бондаренко, где-то успокоил нас, сыграл злую шутку?

- Считаю, что забили мы вовремя, а вот быстрый ответный мяч от испанцев - да, где-то повлиял психологически. Если бы победный счет продержался дольше, сборная со временем смогла бы перестроиться на игру в три центральных защитника, как это было с Францией. Испания очень мобильная команда, они успевали атаковать большими силами, создавали давление и опасность.

- Почему после перерыва исчез Мудрик?

- Он сделал первый мяч, а затем создал голевой момент для Сикана. Но в перерыве испанцы внесли коррективы, и его удалось закрыть.

- Поединки между Францией и Испанией получились зеркальными. В четвертьфинале соперник забил первым, но мы быстро отыгрались, а затем забили еще и гол в раздевалку после которого "трехцветные" уже не оправились. С Испанией наоборот: украинцы повели первыми, но соперник быстро отыгрался и вышел вперед за пять минут до перерыва ...

- За это мы и любим футбол, что он непредсказуем, а спортивная удача может менять свои предпочтения. На групповой стадии в матче с Румынией победный гол Украина забила на последних минутах, зато уже в следующей игре с Испанией мы потеряли ничью и также на последних минутах. К этому нужно быть готовым психологически, уметь держать удар.

- Из пяти мячей в наши ворота, три были забитыми дальними ударами. Трубин мог выручить?

- Если бы мог, то выручил бы. Анатолий турнир провел на хорошем уровне, а до этого, напомню, отыграл три поединка подряд в составе национальной сборной. Иногда случаются матчи, в которых у тебя ничего не получается, а у соперника что ни удар - то под штангу, или в верхний угол - все залетает. Считаю, нужно поблагодарить как Трубина, так и игроков, они сделали все возможное.

- Кто для вас MVP среди игроков сборной Украины на Евро?

- Как говорил Валерий Лобановский, есть команда звезд, а есть - команда звезда. Мне понравилась именно командная работа, сборная играла от души, играла для всей Украины. Основная задача - попадание на Олимпиаду - выполнена. Очень важный успех для государства, - сказал Ковалец.