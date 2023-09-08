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Сегодня сборная Украины U-21 проведет первый матч под руководством Мельгосы

Молодежная сборная Украины
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Сине-желтые проведут спарринг с Германией U-21

Сегодня сборная Украины U-21 проведет первый матч под руководством Мельгосы

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 8 сентября, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с ровесниками из Германии. Эта игра станет дебютной для Унаи Мельгосы на посту главного тренера молодежки сине-желтых.

Спарринг пройдет в Саарбрюккене на стадионе "Людвигспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Заметим, что контрольный поединок состоится в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2025. Сборная Украины U-21 дебютирует в квалификации чемпионата Европы матчем против Северной Ирландии (12 сентября).

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В статье: Украина U-21 Германия U-21 Унаи Мельгоса
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