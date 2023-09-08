Сегодня сборная Украины U-21 проведет первый матч под руководством Мельгосы
Сине-желтые проведут спарринг с Германией U-21
uaf.ua
Сегодня, 8 сентября, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с ровесниками из Германии. Эта игра станет дебютной для Унаи Мельгосы на посту главного тренера молодежки сине-желтых.
Спарринг пройдет в Саарбрюккене на стадионе "Людвигспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.
Заметим, что контрольный поединок состоится в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2025. Сборная Украины U-21 дебютирует в квалификации чемпионата Европы матчем против Северной Ирландии (12 сентября).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер ждет 5 млн от Челси, Азар намекает на завершение карьеры, украинцы будут судить матч отбора к Евро-2024. Главные новости за 7 сентября
- С шедевром от Чуамени. Франция - Ирландия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Гендир Черноморца: Арест Кауфмана? Никаких оснований, что у клуба будут проблемы, я не вижу
- Тренер молодежки Мельгоса: Наша цель – квалифицироваться на Евро-2025
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 23:39 Украинские Тренер молодежки Мельгоса: Наша цель – квалифицироваться на Евро-2025
- 09:20 Украинские Германия U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- 13:11 Украинские Молодежка Украины начала подготовку к матчам против Германии и Северной Ирландии
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн