Сегодня сборная Украины U-21 проведет первый матч под руководством Мельгосы

Сегодня, 8 сентября, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с ровесниками из Германии. Эта игра станет дебютной для Унаи Мельгосы на посту главного тренера молодежки сине-желтых.

Спарринг пройдет в Саарбрюккене на стадионе "Людвигспаркштадион". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УАФ.

Заметим, что контрольный поединок состоится в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2025. Сборная Украины U-21 дебютирует в квалификации чемпионата Европы матчем против Северной Ирландии (12 сентября).