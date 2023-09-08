Германия U-21 — Украина U-21. Анонс и прогноз контрольного матча на 08.09.2023
Первый матч для Унаи Мельгосы на посту тренера молодежки
dynamo.kiev.ua
Унаи Мельгоса дебютирует в составе тренера молодежной сборной. После работы ассистентом Реброва в "Ференцвароше", "Аль-Айне" и сборной Украины работа с командой U-21 выглядит новым вызовом. И соперник у нашей молодежки довольно крепкий.
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- Германия U-21 — Украина U-21
- Новости Германии U-21
- Новости Украины U-21
- Германия U-21 — Украина U-21. Статистика личных встреч
- Германия U-21 — Украина U-21. Последние матчи команд
- Германия U-21 — Украина U-21. Турнирное положение команд
- Германия U-21 — Украина U-21. Ставка и коэффициенты
- Германия U-21 — Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Контрольный матч
Саарбрюккен. "Людвигспаркштадион"
Германия U-21 19:15 Украина U-21
Видеотрансляция — YouTube
Новости Германии U-21
Подопечные Антонио ди Сальво откровенно провалились на недавнем Евро. "Бундестим", на который возлагали большие надежды, занял последнее место в группе с Англией, Чехией и Израилем. Поэтому сейчас немцы должны подготовиться как можно лучше, чтобы удачно выступить на отборе и квалифицироваться на Евро-2025 в Словакии.
Ориентировочный состав Германии U-21: Атуболу, Матричани, Дардаль, Биссек, Вагноман, Кайтель, Вайсгаупт, Краус, Штиллер, Вайпер, Шаде
Новости Украины U-21
В противовес немецкой молодежке, украинская команда добилась большего успеха на Евро-2023. Сборная Украины U-21 еще под руководством Руслана Ротаня достигла полуфинала, где уступила Испании. Однако такой результат является лучшим с 2006 года, когда команда Алексея Михайличенко сыграла в финале молодежного Евро и не смогла ничего противопоставить Нидерландам.
Ориентировочный состав Украины U-21: Нещерет, Булеза, Батагов, Скорко, Смоляков, Ярмолюк, Бражко, Волошин, Сигеев, Брагару, Вьюнник
Германия U-21 — Украина U-21. Статистика личных встреч
Всего эти команды встречались дважды и в обоих случаях победу праздновали немцы — 0:3 и 2:0.
Германия U-21 — Украина U-21. Последние матчи команд
Немцы на молодежном Евро-2023 смогли завоевать лишь одну ничью — против Израиля.
Украинская сборная на этом же пути вышла из группы без единого поражения, на характере обыграла Францию и уступила лишь испанцам.
Германия U-21 — Украина U-21. Турнирное положение команд
Сейчас эти команды только готовятся к своим матчам. Германия будет играть на отборе в группе D, а Украина — в группе F.
Германия U-21 — Украина U-21. Ставка и коэффициенты
Германия U-21 — Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Примем во внимание два фактора — домашнее поле для немцев и мотивация после удачного выступления на еврофоруме для подопечных Унаи Мельгосы. К тому же было бы неплохо, если бы испанский специалист начал работу с хорошего результата. И ничья здесь вполне подходит.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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