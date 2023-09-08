Германия U21 - Украина U21. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. Команда проведет первый поединок под руководством Унаи Мельгосы. Игра с Германией состоится в рамках подготовки к квалификационному циклу Евро-2025.

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Матч состоится в Германии в Саарбрюккене на стадионе "Людвигспаркштадион" и начнется в 19:15. Смотреть можно на региональных телеканалах Общественного, а также на YouTube-канале УАФ. Бесплатно и без регистрации доступно в этой новости.

Товарищеский матч

Видеотрансляция: Общественное, YouTube