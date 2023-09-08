Германия U21 - Украина U21. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины
Германия U21 - Украина U21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. Команда проведет первый поединок под руководством Унаи Мельгосы. Игра с Германией состоится в рамках подготовки к квалификационному циклу Евро-2025.
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Матч состоится в Германии в Саарбрюккене на стадионе "Людвигспаркштадион" и начнется в 19:15. Смотреть можно на региональных телеканалах Общественного, а также на YouTube-канале УАФ. Бесплатно и без регистрации доступно в этой новости.
Товарищеский матч
Германия U21 19:15 Украина U21
Видеотрансляция: Общественное, YouTube
Трансляція матчу Німеччина U21 - Україна U21Смотреть трансляцию
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