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Германия U21 - Украина U21. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Германия U21 - Украина U21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Германия U21 - Украина U21. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча молодежной сборной Украины

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. Команда проведет первый поединок под руководством Унаи Мельгосы. Игра с Германией состоится в рамках подготовки к квалификационному циклу Евро-2025.

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Матч состоится в Германии в Саарбрюккене на стадионе "Людвигспаркштадион" и начнется в 19:15. Смотреть можно на региональных телеканалах Общественного, а также на YouTube-канале УАФ. Бесплатно и без регистрации доступно в этой новости.

Товарищеский матч

Германия U21 19:15 Украина U21

Видеотрансляция: Общественное, YouTube

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Трансляція матчу Німеччина U21 - Україна U21
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