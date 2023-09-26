Сборная Украины U-21 определилась с составом на ближайшие матчи

Молодежная сборная Украины проведет свои ближайшие поединки в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) против Люксембурга (12 октября) и Англии (16 октября). Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Отбор чемпионата Европы молодежка Украины (игроки 2002 года рождения и младше) начала 12 сентября победой в номинально домашнем матче, который состоялся в словацком Попраде, над командой Северной Ирландии (1:0).

Также в группе F, кроме этих двух сборных, выступают Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Выездная игра с люксембуржцами состоится в городе Великого Герцогства Люксембург, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша и начнется в 19:30 по местному времени (в 20:30 по киевскому).

Домашний поединок с английскими сверстниками сине-желтые проведут в словацком городе Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Начало встречи - в 18:30 по местному времени (в 19:30 по киевскому).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Канарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Антон Боль, Арсений Батагов (оба - "Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Роман Дидык (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк).

Нападающие: Егор Гуничев ("Минай"), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк).