Украина U-21 - Англия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-21 - Англия U-21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ / Автор - невідомий
Молодежная сборная Украины сегодня сыграет против ровесников из Англии в рамках третьего тура группового этапа квалификации Евро-2025. Обе команды после двух туров имеют по 6 пунктов. Накануне подопечные Унаи Мельгоса обыграли Люксембург (3:0), а "Три льва" разгромили Сербию (9:1).
Встреча пройдет в Кошице и начнется в 19:30 по Киеву.
Смотреть можно на Суспільному и на YouTube-канале УАФ. Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.
Отбор к Евро-2025, группа F, 3-й тур
16 октября, 19:30
Украина U-21 - Англия U-21
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