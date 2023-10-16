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Украина U-21 - Англия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украина U-21 - Англия U-21: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U-21 - Англия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото: УАФ / Автор - невідомий

Новина українською

Молодежная сборная Украины сегодня сыграет против ровесников из Англии в рамках третьего тура группового этапа квалификации Евро-2025. Обе команды после двух туров имеют по 6 пунктов. Накануне подопечные Унаи Мельгоса обыграли Люксембург (3:0), а "Три льва" разгромили Сербию (9:1).

Встреча пройдет в Кошице и начнется в 19:30 по Киеву.

Смотреть можно на Суспільному и на YouTube-канале УАФ. Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

Отбор к Евро-2025, группа F, 3-й тур
16 октября, 19:30
Украина U-21 - Англия U-21

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В статье: Украина U-21 Англия U-21
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