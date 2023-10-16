Украина U-21 - Англия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Молодежная сборная Украины сегодня сыграет против ровесников из Англии в рамках третьего тура группового этапа квалификации Евро-2025. Обе команды после двух туров имеют по 6 пунктов. Накануне подопечные Унаи Мельгоса обыграли Люксембург (3:0), а "Три льва" разгромили Сербию (9:1).

Встреча пройдет в Кошице и начнется в 19:30 по Киеву.

Смотреть можно на Суспільному и на YouTube-канале УАФ. Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

Отбор к Евро-2025, группа F, 3-й тур

16 октября, 19:30

Украина U-21 - Англия U-21