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Невероятный матч, невероятный результат. Украина U21 — Англия U21 3:2. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Невероятный матч, невероятный результат. Украина U21 — Англия U21 3:2. Видео голов и обзор матча

uaf.ua

Новина українською

Молодёжная сборная Украины сенсационно обыграла Англию в отборе Евро-2025.

Мат получился неимоверно интересным и завершилась нашей победой.

После двух забитых голов наша команда два пропустила, и в концовке Англия пыталась вырвать победу, но нарвалась на контратаку, которую завершил Квасница.

Украина U21 — Англия U21 3:2

Голы: Волошин 31, Очеретько 43, Квасница 90+4 — Мадуэке 67, Крессвелл 89

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В статье: Украина U-21 Англия U-21
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