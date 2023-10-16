Невероятный матч, невероятный результат. Украина U21 — Англия U21 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uaf.ua
Молодёжная сборная Украины сенсационно обыграла Англию в отборе Евро-2025.
Мат получился неимоверно интересным и завершилась нашей победой.
После двух забитых голов наша команда два пропустила, и в концовке Англия пыталась вырвать победу, но нарвалась на контратаку, которую завершил Квасница.
Голы: Волошин 31, Очеретько 43, Квасница 90+4 — Мадуэке 67, Крессвелл 89
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