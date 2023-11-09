  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Бражко, Кучерявый и другие. Заявка молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи
В тренде

Бражко, Кучерявый и другие. Заявка молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи

Молодежная сборная Украины

Команда сыграет против Люксембурга и Азербайджана

Бражко, Кучерявый и другие. Заявка молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи

пресслужба УАФ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В ноябре молодежная сборная Украины проведет два матча в рамках отбора к Евро-2025. Номинально домашние матчи украинской молодежки пройдут на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии: игра со сборной Люксембурга U-21 состоится 17-го ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – 21-го ноября.

Главный тренер "молодежки" Унаи Мельгоса вызвал на сбор таких игроков:

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - "Рух" Львов), Эдуард Козик ("Шахтер" Донецк), Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Данил Скорко ("Александрия").

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Александр Яцик ("Заря" Луганск), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Илья Квасница ("Рух" Львов).

Нападающие: Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев).

Отметим, что после трех сыгранных матчей Украина лидирует в своей группе, имея стопроцентный показатель.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора Евро-2024
yellow-arrow
Известно, где Украина U-21 проведет ноябрьские матчи в отборе на Евро-2025
yellow-arrow
Квасница: В матче с Англией U-21 постарался выполнить то, что сказали тренеры
молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде