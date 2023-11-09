Бражко, Кучерявый и другие. Заявка молодежной сборной Украины на ноябрьские матчи
Команда сыграет против Люксембурга и Азербайджана
пресслужба УАФ
В ноябре молодежная сборная Украины проведет два матча в рамках отбора к Евро-2025. Номинально домашние матчи украинской молодежки пройдут на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии: игра со сборной Люксембурга U-21 состоится 17-го ноября, а встреча с командой Азербайджана U-21 – 21-го ноября.
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр).
Защитники: Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - "Рух" Львов), Эдуард Козик ("Шахтер" Донецк), Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Данил Скорко ("Александрия").
Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Александр Яцик ("Заря" Луганск), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Илья Квасница ("Рух" Львов).
Нападающие: Богдан Вьюнник ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев).
Отметим, что после трех сыгранных матчей Украина лидирует в своей группе, имея стопроцентный показатель.
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