  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Люксембургом
В тренде

Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Люксембургом

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Игра начнется в 20.00

Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Люксембургом

пресслужба УАФ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на матч четвертого тура группового этапа квалификации Евро-2025 U-21 против сверстников из Люксембурга. Игра начнется в 20.00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Вьюнник, Ванат

Запасные: Фесюн, Вивчаренко, Павлюк, Дидык, Кучерявый, Очеретько, Квасница, Скорко, Краснопир

По теме
yellow-arrow
Украина - Люксембург. Текстовая трансляция матча молодежных сборных
yellow-arrow
Украина U21 - Люксембург U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 17.11.2023
yellow-arrow
Бражко рассказал, как изменилась молодежная сборная с приходом Унаи Мальгосы
молодежная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости