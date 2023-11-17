Известен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Люксембургом
Игра начнется в 20.00
пресслужба УАФ
Стал известен стартовый состав молодежной сборной Украины на матч четвертого тура группового этапа квалификации Евро-2025 U-21 против сверстников из Люксембурга. Игра начнется в 20.00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский, Ярмолюк, Волошин, Вьюнник, Ванат
Запасные: Фесюн, Вивчаренко, Павлюк, Дидык, Кучерявый, Очеретько, Квасница, Скорко, Краснопир
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
- Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Лунин может присоединиться к Арсеналу - СМИ
- Мельгоса: Ребров сказал, что Ванат не будет играть, поэтому он получит возможность в молодежке
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн