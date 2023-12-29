Судаков: Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать
Хавбек "Шахтера" хочет сыграть на Олимпийских играх-2024
фото - Оксана Васильєва
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о желании поехать на Олимпийские игры 2024 года.
"Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Естественно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть однажды на всю жизнь.
Немного беспокоят сроки проведения турнира – это не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта сбудется", – сказал Судаков.
Напомним, олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На турнире, согласно регламенту, смогут сыграть игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.
Также добавим, что сборная Украины по футболу в первый раз сыграет на Олимпийском футбольном турнире.
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