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Судаков: Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать

Молодежная сборная Украины

Хавбек "Шахтера" хочет сыграть на Олимпийских играх-2024

Судаков: Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о желании поехать на Олимпийские игры 2024 года.

"Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Естественно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть однажды на всю жизнь.

Немного беспокоят сроки проведения турнира – это не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта сбудется", – сказал Судаков.

Напомним, олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На турнире, согласно регламенту, смогут сыграть игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.

Также добавим, что сборная Украины по футболу в первый раз сыграет на Олимпийском футбольном турнире.

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Шахтер (Донецк) Олимпийская сборная Украины Георгий Судаков
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Источник:
Команда №1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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