Судаков: Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о желании поехать на Олимпийские игры 2024 года.

"Такой вопрос даже задавать не нужно – и не только мне. Естественно, Олимпиада была нашей мечтой, и мы стремимся туда поехать. Такое может быть однажды на всю жизнь. Немного беспокоят сроки проведения турнира – это не даты ФИФА. Но я верю, что наша мечта сбудется", – сказал Судаков.

Напомним, олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На турнире, согласно регламенту, смогут сыграть игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов только трех исполнителей, которые старше этого возраста.

Также добавим, что сборная Украины по футболу в первый раз сыграет на Олимпийском футбольном турнире.