Тренер сборной Украины U-21: Многие игроки из Руха есть в списке для вызова в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса посетил лагерь "Руха" на сборах в Словении.

"В "Рухе" много талантливых игроков и кроме футболистов, которые уже выступали за молодежную сборную в этом сезоне, мы просматривали и других ребят. Многие игроки из этого клуба есть в расширенном списке для возможного вызова в молодежную сборную Украины, речь идет о футболистах 2004-2005 годов рождения. Сегодня также на поле были и игроки 2007 года рождения и за ними мы следим тоже. Есть большая вероятность, что кто-то из этих ребят получит вызов в молодежку.

Я пообщался с Виталием Пономаревым и сказал, что когда его подопечные приезжают играть за молодежную сборную, то нравится то, как они ведут себя на тренировках, воспринимают информацию, демонстрируют свои качества. Важно, что клуб работает с молодежью и это очень ценно для тренеров сборных. Очень заметен прогресс игроков, особенно в течение последних полгода. Также в игре "Руха" прослеживается тренерская рука и индивидуальный стиль команды", — сказал Унаи Мельгоса.