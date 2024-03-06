Обнародована заявка молодежной сборной Украины на мартовские матчи

Молодежная сборная Украины U-21 проведет свой следующий поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) на выезде против Азербайджана.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Поединок Азербайджан - Украина пройдет 26 марта в Баку и начнется в 14:00 по Киеву. Перед этим украинцы проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе "Мардан" в городе Анталья (Турция). Начало - в 20:00 по Киеву.

Напомним, с пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Павел Исенко ("Ворскла" Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Илья Крупский ("Ворскла" Полтава), Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава), Назар Волошин, Антон Царенко (оба - "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - "Днепр-1" Днепр), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Максим Хлань ("Лехия", Польша), Борис Крушинский ("Полесье" Житомир), Илья Квасница ("Рух" Львов), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса).

Нападающие: Игорь Горбач ("Заря" Луганск), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев).