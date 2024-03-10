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Андрей Вакулюк не сыграет за сборную Украины U-17

Молодежная сборная Украины

Бенфика не отпустила игрока

Андрей Вакулюк не сыграет за сборную Украины U-17

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Бенфики" Андрей Вакулюк не сыграет за сборную Украины U-17. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, Вакулюк получил вызов на матчи элит-раунда квалификации на Евро U-17, однако "Бенфика" решила не отпускать игрока, причиной такого решения стало то, что группа сборной Украины играет в не утвержденное окно от ФИФА, а на две недели раньше.

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Андрей Вакулюк родился в Португалии, но в 2024 году получил украинское гражданство. Вакулюк является воспитанником академии Бенфики и выступает за команду до 17 лет.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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