Украина U21 – Марокко U23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Украина U21 - Марокко U23: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.03.2024 ⋊ Футбол на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
Уже завтра подопечные Унаи Мельгосы сыграют спарринг против олимпийской сборной Марокко. Игра состоится на стадионе "Мардан" в Анталии. Начало – 22 марта в 20:00. "Сине-желтая" команда готовится к матчам отбора в ЧЕ-2025 U-21.
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Видеотрансляцию контрольного матча между U-21 и Марокко U-23 можно будет посмотреть на региональных телеканалах Общественного. Напомним, что наша олимпиская сборная в одной группе будет играть с марокканцами, поэтому интересно будет понаблюдать за будущими соперниками команды Ротаня.
Контрольный матч
Украина U-21 - Марокко U-23
22.03.2024. 20:00. "Мардан". Анталия
Трансляция - Общественное Спорт
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