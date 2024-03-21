Украина U21 – Марокко U23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Уже завтра подопечные Унаи Мельгосы сыграют спарринг против олимпийской сборной Марокко. Игра состоится на стадионе "Мардан" в Анталии. Начало – 22 марта в 20:00. "Сине-желтая" команда готовится к матчам отбора в ЧЕ-2025 U-21.

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Видеотрансляцию контрольного матча между U-21 и Марокко U-23 можно будет посмотреть на региональных телеканалах Общественного. Напомним, что наша олимпиская сборная в одной группе будет играть с марокканцами, поэтому интересно будет понаблюдать за будущими соперниками команды Ротаня.

Контрольный матч

Украина U-21 - Марокко U-23

22.03.2024. 20:00. "Мардан". Анталия

Трансляция - Общественное Спорт