Контрольный матч. Украина U-21 – Марокко U-23 1:0. Победили и еще и резерв проверили

Подопечных Унаи Мельгосы в понедельник ожидает матч шестого тура отбора к Евро-2025 против Азербайджана. В рамках подготовки к этому противостоянию украинская молодежка провела спарринг против олимпийской сборной Марокко. Отметим, что марокканцы сыграют в одной группе с нашей олимпийской сборной на Олимпиаде в Париже летом. У Марокко недавно сменился тренер. Готовить команду к Олимпиаде будет Тарик Сектиуи, ранее не работавший со сборными.

Этот спарринг должен был помочь тренерскому штабу "сине-желтых" лучше определиться с возможностями имеющихся игроков. Игру пропускали лидеры молодежной сборной Украины – капитан команды Владимир Бражко, а также ведущий форвард Владислав Ванат. В запасе остались Волошин, Роман, Салюк, Квасница, Кваснопир. Интересно было понаблюдать за экспериментальным составом от Унаи Мельгосы.

Обе команды обычно пытаются играть с позиции силы, потому с первых минут украинцам важно было взять мяч под собственный контроль. С этой задачей в дебюте встречи подопечные Мельгосы справились, но не хватало последней передачи, которая могла бы вывести игроков группы атаки на удар. Постепенно марокканцам удалось выровнять игру, но украинцы играли в среднем блоке, не давали сопернику свободных зон, которыми они могли бы воспользоваться.

Невысокий темп матча прогнозировался, но все же хотелось больше видеть конструктива. Открыли счет украинцы благодаря индивидуальному мастерству Очеретько. Олег мощно из-за пределов штрафной пробил в угол – 1:0. Следует в этом эпизоде отметить Валентина Рубчинского, который перехватил мяч и помог Очеретько забить.

В середине тайма марокканцы упустили шикарную возможность сравнять счет. Эль Уаззани не реализовал выход один на один. Нещерету не пришлось вступать в игру, ведь мяч пролетел мимо ворот. Это была первая серьезная ошибка наших защитников. На 34-й минуте уже пришлось вступать в игру Нещерету, парировавшего мощный удар Закарии. Достаточно ровный первый тайм завершился минимальной победой Украины. Все решил шикарный удар Очеретько. Марокканцы больше контролируют мяч, но эффективности им не хватает.

Унаи Мельгоса решил в перерыве сменить почти весь состав и выпустил на поле Кинарейкина, Краснопира, Варфоломеева, Пастуха, Павлюка, Яцыка, Волошина, Квасницу и Романа. Для контрольных матчей это нормальный процесс. В начале второй половины встречи "сине-желтые" играли с позиции силы, а вот марокканцы не спешили.

Было заметно, что этому составу сборной Украины не хватало сыгранности. Было много перспективных атак, но довести их до логического завершения не удавалось. Подопечные Мельгосы после перерыва стали гораздо больше контролировать мяч. Приятно, что даже не в оптимальном составе украинцы придерживались структуры игры.

К сожалению, моментов после перерыва почти не было, но со своей задачей на эту игру украинцы справились. Коллектив Мельгосы с хорошим настроением готовится к противостоянию с Азербайджаном.

Контрольный матч

22.03.2024. 20:00. "Мардан". Анталия

Украина U-21 - Марокко U-23 1:0

Голы: Очеретько (19)

Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет — Крупский, Слюбик, Батагов, Смоляков — Очеретько, Крушинский, Рубчинский — Брагару, Хлань — Горбач

Марокко U-23 (стартовый состав): Хасби - Беграуи, Вафи, Закария, Амрауи, Муэффек, Эль-Таиби, Эззальзули, Кехта, Эль Уаззани, Салах