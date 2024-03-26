"Японцы хорошо прессинговали". Ротань объяснил причины поражения Олимпийской сборной
Соперник сыграл лучше
УАФ
Главный тренер Олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, что его команде не удалось в игре с Японией (0:2).
"Прежде всего хочу поздравить японскую команду с победой. Они сыграли очень хорошо".
"Мы часто теряли мяч в центре поля. Японцы очень быстро нас прессинговали, и мы не смогли к этому приспособиться", – приводит слова Ротаня nikkansports.
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Источник:nikkansports.com
Опубликовал: Александр Сапожников
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