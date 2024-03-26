"Японцы хорошо прессинговали". Ротань объяснил причины поражения Олимпийской сборной

Главный тренер Олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, что его команде не удалось в игре с Японией (0:2).

"Прежде всего хочу поздравить японскую команду с победой. Они сыграли очень хорошо".

"Мы часто теряли мяч в центре поля. Японцы очень быстро нас прессинговали, и мы не смогли к этому приспособиться", – приводит слова Ротаня nikkansports.