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"Японцы хорошо прессинговали". Ротань объяснил причины поражения Олимпийской сборной

Молодежная сборная Украины

Соперник сыграл лучше

"Японцы хорошо прессинговали". Ротань объяснил причины поражения Олимпийской сборной

УАФ

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Главный тренер Олимпийской сборной Руслан Ротань рассказал, что его команде не удалось в игре с Японией (0:2).

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"Прежде всего хочу поздравить японскую команду с победой. Они сыграли очень хорошо".

"Мы часто теряли мяч в центре поля. Японцы очень быстро нас прессинговали, и мы не смогли к этому приспособиться", – приводит слова Ротаня nikkansports.

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Руслан Ротань Олимпийская сборная Украины
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Источник:
nikkansports.com
Опубликовал: Александр Сапожников
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