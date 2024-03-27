Хлань: Выступления за Лехию придают уверенности
Хавбек молодежки прокомментировал победу над Азербайджаном U-21
Фото: affa.az
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Максим Хлань прокомментировал победу над Азербайджаном U-21 (3:0) в отборе на Евро-2025.
"Хорошая серия, мы очень счастливы с командой. Хотел бы поздравить всех, кто забил голы [против Азербайджана]. Это все центральная зона: два опорника и центральный полузащитник. Нападающие, к сожалению, не забивали, но есть победа - это главное.
Нас до сих пор еще недооценивают, но считают, что каждый второй-третий игрок способен стать достойной заменой. Во Франции, например, пять основных составов - у нас должно быть так же.
Выступления за "Лехию" действительно придают уверенности. Прежде всего надо подтверждать свой уровень и даже его улучшать. Какого-то волнения у меня нет, наоборот это плюс, и я стараюсь дать еще больше.
Конечно, всегда приятно, когда играешь при родных трибунах: болельщики, заполненный стадион. Но я бы хотел отметить, что посетило [игру против Азербайджана] небольшое количество украинцев. Поэтому для нас это очень приятно. Пообщались с ними, сделали несколько фото. Из всех минусов находим маленькие плюсы - это тоже очень важно", - сказал Максим.
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