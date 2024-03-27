Хлань: Выступления за Лехию придают уверенности

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Максим Хлань прокомментировал победу над Азербайджаном U-21 (3:0) в отборе на Евро-2025.

"Хорошая серия, мы очень счастливы с командой. Хотел бы поздравить всех, кто забил голы [против Азербайджана]. Это все центральная зона: два опорника и центральный полузащитник. Нападающие, к сожалению, не забивали, но есть победа - это главное.

Нас до сих пор еще недооценивают, но считают, что каждый второй-третий игрок способен стать достойной заменой. Во Франции, например, пять основных составов - у нас должно быть так же.