Вацко: На товарищеские матчи сборной Украины Ракицкого не отпускал Луческу

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию с неприездом полузащитников "Шахтера" Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко в олимпийскую сборную Украины на товарищеский поединок против Японии (0:2).

Официальная позиция "горняков" заключалась в том, что эти игроки травмированы, однако СМИ на следующий день после игры сообщили, что хавбеки готовы вернуться в основную группу.

"У нас все болельщицкое сообщество сплевывало, что Ракицкий постоянно травмировался перед товарищескими матчами сборной Украины. В важных матчах он играл, а когда "товарняки" – у него вечно какие травмы. Так вот мне рассказывали несколько футболистов, игравших в то время в "Шахтере", что Ракицкого просто не хотел отпускать в сборную Луческу. Он считал, что тренировочный процесс в сборной низкого качества и Ракицкого по возвращении нужно еще две недели в порядок приводить, в тонус после той "расслабухи" в тренировочном и околофутбольном процессе.

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