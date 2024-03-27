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Вацко: На товарищеские матчи сборной Украины Ракицкого не отпускал Луческу

Молодежная сборная Украины
Обновлено

А недавно в олимпийскую сборную не поехали Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко

Вацко: На товарищеские матчи сборной Украины Ракицкого не отпускал Луческу

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию с неприездом полузащитников "Шахтера" Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко в олимпийскую сборную Украины на товарищеский поединок против Японии (0:2).

Официальная позиция "горняков" заключалась в том, что эти игроки травмированы, однако СМИ на следующий день после игры сообщили, что хавбеки готовы вернуться в основную группу.

Читайте такжеБондаренко и Крыськив, которые пропустили матч олимпийской сборной Украины, вернулись в общую группу Шахтера

"У нас все болельщицкое сообщество сплевывало, что Ракицкий постоянно травмировался перед товарищескими матчами сборной Украины. В важных матчах он играл, а когда "товарняки" – у него вечно какие травмы.

Так вот мне рассказывали несколько футболистов, игравших в то время в "Шахтере", что Ракицкого просто не хотел отпускать в сборную Луческу. Он считал, что тренировочный процесс в сборной низкого качества и Ракицкого по возвращении нужно еще две недели в порядок приводить, в тонус после той "расслабухи" в тренировочном и околофутбольном процессе.

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Поэтому относительно Бондаренко и Крыськива, которые сейчас являются основными игроками "Шахтера", у меня закрались сомнения. Им сейчас эта поездка в Японию совсем не ко времени. Но меня в олимпийской сборной заверили, что у них действительно травмы и они не могли готовиться к матчу", - сказал Вацко.

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Ярослав Ракицкий Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко Дмитрий Крыськив
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
27.03.2024 в 23:48
Дениса вигнали новий кріт появився!!
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Комментарии 2
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
27.03.2024 в 23:48
Дениса вигнали новий кріт появився!!
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0
1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
27.03.2024 в 23:47
Вацко не дуріть вболівальників, захотів би поїхав у збірну а не в Зеніт !!!
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