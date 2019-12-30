Яремчук: В чемпионате Бельгии Динамо боролось бы за 1-3 места
"Здесь намного больше шансов потерять очки, чем в Украине"
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук попробовал представить киевское "Динамо" в чемпионате Бельгии.
- Где было бы "Динамо" в чемпионате Бельгии сейчас?
– Думаю, вверху турнирной таблицы. Боролись бы за 1-3 места. Здесь намного больше шансов потерять очки, чем в Украине.
- В матчах с аутсайдерами и середняками?
– Да. Особенно выездные матчи, когда полный стадион и играешь против команды с двойным желанием.
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Источник:Вацко Live
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