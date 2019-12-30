  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук: В чемпионате Бельгии Динамо боролось бы за 1-3 места
В тренде

Яремчук: В чемпионате Бельгии Динамо боролось бы за 1-3 места

Наши за границей
(2 голосов)

"Здесь намного больше шансов потерять очки, чем в Украине"

Яремчук: В чемпионате Бельгии Динамо боролось бы за 1-3 места
Новина українською

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук попробовал представить киевское "Динамо" в чемпионате Бельгии.

- Где было бы "Динамо" в чемпионате Бельгии сейчас?

– Думаю, вверху турнирной таблицы. Боролись бы за 1-3 места. Здесь намного больше шансов потерять очки, чем в Украине.

- В матчах с аутсайдерами и середняками?

– Да. Особенно выездные матчи, когда полный стадион и играешь против команды с двойным желанием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Динамо (Киев) Гент
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...