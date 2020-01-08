Экс-карпатовец Голодюк покинул венгерский Залаэгерсег

Венгерский "Залаэгерсег" прекратил сотрудничество с опытным украинским полузащитником Олегом Голодюком, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Голодюк присоединился к "Залаегерсегу" в июле прошлого года, перейдя из венгерского "Халадаша". В нынешнем сезоне 32-летний украинец сыграл за клуб 6 матчей, не отметившись результативными действиями.