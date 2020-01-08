Ребров не взял Игнатенко на первый зимний сбор Ференцвароша
Зубков и Харатин в обойме
"Ференцварош" Сергея Реброва вышел из отпуска, прошел медосмотр и уже отправился на зимний учебно-тренировочный сбор в Испанию.
Интересно, что всего на сбор отправилось 27 игроков, среди которых и украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. А вот хавбек Данил Игнатенко по неизвестным причинам в Испанию с командой не поехал.
Игнатенко играет за венгерский клуб на правах аренды из "Шахтера". В нынешнем сезоне Данил в 26 матчах за "фради" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Ференцварош
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