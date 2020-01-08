Ребров не взял Игнатенко на первый зимний сбор Ференцвароша

"Ференцварош" Сергея Реброва вышел из отпуска, прошел медосмотр и уже отправился на зимний учебно-тренировочный сбор в Испанию.

Интересно, что всего на сбор отправилось 27 игроков, среди которых и украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. А вот хавбек Данил Игнатенко по неизвестным причинам в Испанию с командой не поехал.

Игнатенко играет за венгерский клуб на правах аренды из "Шахтера". В нынешнем сезоне Данил в 26 матчах за "фради" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 ассист.