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Ребров не взял Игнатенко на первый зимний сбор Ференцвароша

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Зубков и Харатин в обойме

Ребров не взял Игнатенко на первый зимний сбор Ференцвароша
Новина українською

"Ференцварош" Сергея Реброва вышел из отпуска, прошел медосмотр и уже отправился на зимний учебно-тренировочный сбор в Испанию.

Интересно, что всего на сбор отправилось 27 игроков, среди которых и украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. А вот хавбек Данил Игнатенко по неизвестным причинам в Испанию с командой не поехал.

Игнатенко играет за венгерский клуб на правах аренды из "Шахтера". В нынешнем сезоне Данил в 26 матчах за "фради" во всех турнирах забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков Данил Игнатенко
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Источник:
Ференцварош

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