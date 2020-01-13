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Петряк забил в спарринге Сьону со штрафного, пока соперник выставлял стенку

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(1 голосов)

Матч закончился вничью

Петряк забил в спарринге Сьону со штрафного, пока соперник выставлял стенку
Новина українською

Украинский хавбек "МОЛ Фехервара" Иван Петряк отметился забавным голом в спарринге со швейцарским "Сьоном".

В середине первого тайма венгры получили право на штрафной, и пока "Сьон" выставлял стенку, Петряк несильно пнул мяч в ворота.

Голкипер, занятый построением стенки, на удар не отреагировал, а судья взятие ворот засчитал, так как указания бить по свистку не давал.

Впрочем, швейцарцы не особо протестовали, а через 5 минут забили свой гол, сведя, в итоге, матч вничью (1:1).

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В статье: Иван Петряк МОЛ Види (Секешфехервар) МОЛ Фехервар
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Комментарии (1)
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tolibgan (Запорожье)
13.01.2020 в 22:39
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