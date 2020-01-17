Рыбка: В отеле в Турции только коты с Эссьеном не фотографировались

Украинский голкипер "Сабаила" Александр Рыбка рассказал о том, как ему играется в азербайджанском клубе с Майклом Эссьеном.

- Если найдется клуб, который захочет меня пригласить, я рассмотрю это предложение. Меня все устраивает в Азербайджане, но хочется быть поближе к семье.

Хочу сказать спасибо "Сабаилу", который хорошо меня принял. Руководство и тренерский состав с большим уважением относятся ко мне.

- В "Сабаиле" играет Майкл Эссьен. У вас в команде хорошие зарплаты?

- Мне неизвестен размер его зарплаты. Я думаю, что он не за деньгами сюда приехал. Он любит футбол и хочет еще поиграть. Уверен, что деньги его меньше всего интересуют.

Признаться, в этом отеле только коты с ним не фотографировались. Сначала персонал не верил, что это Эссьен, однако позже набрались смелости и подходили брать автографы.

Он очень общительный, спокойный, классный пацан. Не ощущается дискомфорта в общении и на тренировке. Абсолютно открытый со всеми.