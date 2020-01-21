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100% точности передач. Малиновский получил посредственную оценку за матч из СПАЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Сыграл около 40 минут

100% точности передач. Малиновский получил посредственную оценку за матч из СПАЛ
Новина українською

Игрок национальной сборной Украины и итальянского "Аталанты" Руслан Малиновский получил от аналитиков WhoScored оценку 6.26 за вчерашний матч Серии А со СПАЛ.

На счету украинца 26 передач, из них 100% - точные.

Еще однажды Руслан выполнил так называемую "ключевую" передачу, 1 раз ударил по воротам, но его выстрел соперники заблокировали.

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Из 2 попыток дриблинга одна у Руслана была успешной, с 2 поданных угловых одна попытка была на партнера по команде.

Средняя оценка игроков "Аталанты" за этот матч - 6.54.

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В статье: Серия А Руслан Малиновский СПАЛ (Италия) СПАЛ (Феррара)
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